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«Грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов»
Новости Беларуси. «Ахмат» в Минске! Самый крупный бойцовский турнир Восточной Европы впервые пройдет в нашей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
10 пар международных участников в прямом смысле поборются 2 декабря на площадке «Минск-Арены». Версия К1, 3 раунда по 3 минуты. 1 декабря состоялось традиционное взвешивание участников. Главной звездой этих поединков станет неоднократный чемпион мира, наш соотечественник Забит Самедов (он является еще и организатором турнира).
Максим Корольков, главный судья турнира:
Легенда дома, и будем за него болеть. Это грандиозно для Беларуси, «Минск-Арена» – круто, супер!
В категории до 83 килограммов будет драться еще один белорус – Дмитрий Валент. Это третий крупный старт спортсмена в 2018 году. Летом из Чехии он вернулся чемпионом Европы по муай-тай.
Дмитрий Валент, белорусский боец, участник соревнований:
Бои начнутся в воскресенье в 19:00. Организаторы не отрицают и приезд в Минск главного болельщика Рамзана Кадырова.
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Новости Беларуси. «Ахмат» в Минске! Самый крупный бойцовский турнир Восточной Европы впервые пройдет в нашей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 10 пар...
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