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«Грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов»

01.12.2018 23:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Ахмат» в Минске! Самый крупный бойцовский турнир Восточной Европы впервые пройдет в нашей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов»

10 пар международных участников в прямом смысле поборются 2 декабря на площадке «Минск-Арены». Версия К1, 3 раунда по 3 минуты. 1 декабря состоялось традиционное взвешивание участников. Главной звездой этих поединков станет неоднократный чемпион мира, наш соотечественник Забит Самедов (он является еще и организатором турнира).

«Грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов»

Максим Корольков, главный судья турнира:
Да, это по-настоящему грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов, звезда К1. Мы все смотрели его бои в Японии, то, как он преодолевал все трудности. Мы знаем, что он был один из самых маленьких в весовой категории своей, хотя он дрался «в плюс» всегда, в самой престижной весовой категории.

Легенда дома, и будем за него болеть. Это грандиозно для Беларуси, «Минск-Арена» – круто, супер!

«Грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов»

В категории до 83 килограммов будет драться еще один белорус – Дмитрий Валент. Это третий крупный старт спортсмена в 2018 году. Летом из Чехии он вернулся чемпионом Европы по муай-тай.

«Грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов»

Дмитрий Валент, белорусский боец, участник соревнований:
Третий старт у меня, такой крупный еще, в родных стенах родного города. Такой волнительный момент. Мы прошли хороший тренировочный лагерь с тренером, как в спарринге, так и техническая и тактическая работа. Так что форма хорошая.

«Грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов»

Бои начнутся в воскресенье в 19:00. Организаторы не отрицают и приезд в Минск главного болельщика Рамзана Кадырова.

«Грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов»
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Ахмат» в Минске! Самый крупный бойцовский турнир Восточной Европы впервые пройдет в нашей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 10 пар...
 
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