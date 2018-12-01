Итоги встречи Меркель с Путиным: конфликт в Керченском проливе будет решать Нормандская четверка

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Меркель также отметила, что очень хочет помочь решению конфликта и призвала Россию соблюдать договор от 2003 года, в котором излагаются условия, при которых украинские суда могут входить в Азовское море.





Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита G20 обсудила с президентом России Владимиром Путиным напряженную ситуацию в Азовском море.





Напомним, российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября во районе Керченского пролива.





Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.





По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.





После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.