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Полтергейст в Бобруйском районе: сам собой загорелся телевизор, который не включали пять лет

01.12.2018 21:09 — Разное | Партизан  
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Пожарные и милиция выяснили, что явилось причиной необычного происшествия в деревне Туголица Бобруйского района.

Историю рассказывает «Вечерний Бобруйск».
26 ноября в доме 88-летней пенсионерки случился пожар. Старушка позвонила в МЧС и сказала, что у нее сам собой загорелся телевизор, который из-за неисправности никто не включал уже пять лет. Она испугалась не только пожара, но и того, что в дом мог проникнуть злоумышленник.

На место выехали спасатели и милиция. Разобравшись в перипетиях самовозгорания телевизора, специалисты поняли, что полтергейст здесь не при чем. Просто пенсионерка накануне размораживала холодильник и перепутала шнуры, включив вместо него в розетку телевизор.

 
 
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Пожарные и милиция выяснили, что явилось причиной необычного происшествия в деревне Туголица Бобруйского района.
 
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