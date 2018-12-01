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Полтергейст в Бобруйском районе: сам собой загорелся телевизор, который не включали пять лет
Пожарные и милиция выяснили, что явилось причиной необычного происшествия в деревне Туголица Бобруйского района.
Историю рассказывает
26 ноября в доме 88-летней пенсионерки случился пожар. Старушка позвонила в МЧС и сказала, что у нее сам собой загорелся телевизор, который из-за неисправности никто не включал уже пять лет. Она испугалась не только пожара, но и того, что в дом мог проникнуть злоумышленник.
На место выехали спасатели и милиция. Разобравшись в перипетиях самовозгорания телевизора, специалисты поняли, что полтергейст здесь не при чем. Просто пенсионерка накануне размораживала холодильник и перепутала шнуры, включив вместо него в розетку телевизор.
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Пожарные и милиция выяснили, что явилось причиной необычного происшествия в деревне Туголица Бобруйского района.
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