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Огрызаются: руководство патриотического центра в Бресте недовольно решением Минкульта удалить цитаты Сталина и Ленина

01.12.2018 21:00 — Разное | Партизан  
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Один из инициаторов создания Молодежного патриотического центра на территории Брестской крепости, и его нынешний руководитель Пётр Пицко рассказал о том, какой может быть реакция на решение Министерства культуры по вопросу самовольных надписей на стенах казарм 125-го стрелкового полка.



Напомним, что активисты общественной организации «За наш город» подали запрос в Министерство культуры Беларуси по поводу учиненных самовольных надписей в стиле сталинской эпохи и баннеров с изображением вооруженных людей на фасаде казарм бывшего 125-го стрелкового полка в брестской крепости.

Минкультуры согласилось с доводами активистов и обязало ответственных лиц надписи убрать, а виновных привлечь к административной ответственности.

В интервью порталу «Реальный Брест» Петр Пицко заявил следующее: «Если поступит прямое указание вернуть эту территорию в первоначальный вид, раскидать тут бутылки, шприцы, сделать окна снова безобразно забитыми досками <…> я это сделаю. То что сдесь сделано, сделано не мной, сделано брестчанами, которые не хотели чтобы крепость так выглядела. Я извинюсь перед людьми, которые мне помогали”. 

Кроме того Петр Пицко добавил, что он не видел здесь (имеется в виду в Брестской крепости – Прим.) работников Министерства культуры и не знаком с их методами оценки того возможного ущерба, который был причинен.

 
Теги: Брест
 
 
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Один из инициаторов создания Молодежного патриотического центра на территории Брестской крепости, и его нынешний руководитель Пётр Пицко рассказал о том, какой...
 
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