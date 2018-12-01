|
Огрызаются: руководство патриотического центра в Бресте недовольно решением Минкульта удалить цитаты Сталина и Ленина
Один из инициаторов создания Молодежного патриотического центра на территории Брестской крепости, и его нынешний руководитель Пётр Пицко рассказал о том, какой может быть реакция на решение Министерства культуры по вопросу самовольных надписей на стенах казарм 125-го стрелкового полка.
Напомним, что активисты общественной организации «За наш город» подали запрос в Министерство культуры Беларуси по поводу учиненных самовольных надписей в стиле сталинской эпохи и баннеров с изображением вооруженных людей на фасаде казарм бывшего 125-го стрелкового полка в брестской крепости.
Минкультуры согласилось с доводами активистов и обязало ответственных лиц надписи убрать, а виновных привлечь к административной ответственности.
В интервью порталу
Кроме того Петр Пицко добавил, что он не видел здесь (имеется в виду в Брестской крепости – Прим.) работников Министерства культуры и не знаком с их методами оценки того возможного ущерба, который был причинен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огрызаются: руководство патриотического центра в Бресте недовольно решением Минкульта удалить цитаты Сталина и Ленина
Один из инициаторов создания Молодежного патриотического центра на территории Брестской крепости, и его нынешний руководитель Пётр Пицко рассказал о том, какой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)