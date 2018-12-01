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2 декабря. События и люди

02.12.2018 04:42 — Разное | Аргументы и факты  
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2 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день борьбы за отмену рабства.

Беларусь - День юриста.

Новая Зеландия - Национальный день шлёпанцев (сланцев).

ОАЭ - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Авдей Радетель. Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет.

РОДИЛИСЬ:

1906 Серафим Иванович ЗНАМЕНСКИЙ, знаменитый российский бегун. Погиб на фронте.

1906 Карл Питер ГОЛДМАРК, американский изобретатель долгоиграющей пластинки (1948) и цветного телевизора (1940). Выходец из Венгрии.

1923 Мария КАЛЛАС (Мария Сесилия София Анна КАЛОГЕРОПУЛОС), американская певица греческого происхождения (лирическое сопрано).

1946 Джанни ВЕРСАЧЕ, итальянский модельер. Модельером он стал уже в шесть лет, сконструировав свой первый наряд - платье для любимой мамы. Именно благодаря Версаче в мире моды появилась такая категория как «супермодель», поскольку именно он начал платить отдельным участницам показа двойные, а то и тройные гонорары. Из-за вызывающей откровенности некоторых моделей Версаче его стиль называли «стилем проституток». В 1997 году был застрелен на пороге собственного дома. Он говорил: «В женщине много тайн, и я не вижу причин, почему ещё и платье должно являться загадкой».

1952 Владимир Сергеевич ПЕРМЯКОВ, российский актёр, он же «халявщик» Леня ГОЛУБКОВ из рекламных роликов «МММ». За самый первый ролик ему заплатили $100.

1962 Андрей Викентьевич ЗЫГМАНТОВИЧ, белорусский футболист, тренер.

1967 Люси Алексис ЛИУ, американская актриса.

1973 Моника СЕЛЕШ, американская теннисистка, родом из Югославии. Так как денег на тренера у семьи не было, отец 3 года обучал Монику тайнам игры при помощи журнала «Мировой теннис».

1981 Бритни Джейн СПИРС, американская певица. У неё двое сыновей. Восковые фигуры Спирс есть в музеях мадам Тюссо по всему миру. Бритни выпускает духи, белье и другие товары под собственным именем.

СОБЫТИЯ:

1805 Аустерлицкое сражение. В битве, получившей название «Битва трёх императоров», армия Наполеона (73 тысячи человек) нанесла тяжёлое поражение объединенной русско-австрийской армии под командованием КУТУЗОВА (86 тысяч человек). Союзники потеряли почти треть своей армии.

1814 В доме для умалишённых умер Донасьен Альфонс Франсуа ДЕ САД, французский маркиз, писатель, основоположник садизма. В своём завещании попросил оставить его на 48 часов в открытом гробу, пока не будет уверенности в его смерти.

1901 В США Кинг ЖИЛЕТТ запатентовал безопасную бритву с двухсторонним одноразовым лезвием.

1942 Группа учёных их университета Чикаго во главе с Энрико ФЕРМИ и Артуром КОМПТОНОМ продемонстрировала контролируемую ядерную реакцию на первом ядерном реакторе. Человек впервые расщепил атом.

1982 Хирурги в США (штат Юта) впервые в мире имплантировали постоянное искусственное сердце дантисту на пенсии Барни КЛАРКУ, с которым тот прожил 112 дней.

1992 В Англии сотрудники компании Sema, работающей в сфере мобильной связи, отправили первое в мире СМС-сообщение. Его текст: «Happy Christmas». Сейчас ежедневно в мире рассылается более миллиарда СМС, лидером является Япония.

1996 28 отелей Дубая (ОАЭ) совместно испекли самый длинный в мире пирог (длиной 2530,8 метра).

 
 
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Серафим Знаменский, Джанни Версаче, Андрей Зыгматнович, Бритни Спирс и другие...
 
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