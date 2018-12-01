Старейший в мире «Букварь» передан трем гимназиям, в том числе и слуцкой





В этом году самый древний на планете «Букварь» отпраздновал 400-летний юбилей. Первыми в мире его издали белорусы и на долгие годы ввели в обиход название для детского учебника, призванного научить читать. Оригинал хранится за рубежом, но к юбилею книги Национальная библиотека выпустила факсимильное издание «Букваря». Сегодня в Минске трехтомники переданы трем учреждениям образования, в том числе и гимназии №1 Слуцка, которая в прошлом году также отметила 400 лет.

Торжественная церемония вручения букваря прошла в Музее елочных игрушек. В первый день декабря его атмосфера как нельзя лучше создает зимнее настроение: пока школьники увлеченно рассматривают елочные игрушки из разных стран мира и собственноручно раскрашивают шары-заготовки, взрослые могут познакомиться с коллекцией и историей букварей и полистать самый первый из них.









Эта скромная небольшая книжица полностью соответствует оригиналу, раскрывает факсимиле директор Национальной библиотеки Роман Мотульский:

— Креативная идея издать первую в мире книгу, на титульной странице которой написано «Букварь», пришла белорусским православным монахам Свято-Духова монастыря в 1618 году. Нам удалось найти единственный сохранившийся в мире экземпляр и вместе с партнерами выпустить факсимильное издание, один в один соответствующее оригиналу. Именно форма «Букваря» имеет огромное значение: книжечка без украшательств, без дорогих оправ, без золота, напечатана простым шрифтом на обычной бумаге, что свидетельствует о том, что она была создана не для элиты, а для обычных школяров, которые учились читать. А это значит, что 400 лет назад образование на нашей земле уже было массовым явлением. В преддверии рождественских и новогодних праздников мы решили сделать подарок нашим школьникам, чтобы они помнили об истоках нашей истории и культуры.



















Факсимильное издание «Букваря» передали гимназии №1 Слуцка, гимназии №1 имени Ф. Скорины Минска и Минской государственной гимназии-колледжу искусств. Книга стала настоящим новогодним сюрпризом для всего педагогического коллектива, детей и родителей, отмечает директор гимназии №1 Слуцка Елена Миронова:

— В 2017 году мы отметили 400-летний юбилей, поэтому для нас очень ответственно получить в дар книгу, которую создали наши славные земляки в те же времена, когда была основана наша гимназия. Мы обязательно познакомим всех наших учащихся с «Букварем», по которому учились их ровесники четыре столетия назад. Уверена, что это уникальное издание обязательно вдохновит детей на новые успехи.