На МКАД-2 Daewoo занесло под фуру: погибли отец и бабушка водителя легковушки

Два человека погибли в аварии, которая произошла днем 1 декабря в Минском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



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Фото: СК



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По предварительным данным, 19-летний водитель Daewoo Espero, двигаясь по трассе М14 вблизи агрогородка Петришки, не справился с управлением и в результате заноса допустил столкновение с попутной фурой Volvo.

В результате ДТП 55-летний отец и 78-летняя бабушка водителя легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Водители в аварии не пострадали.



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Фото: СК



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По результатам первоначальных следственных действий Минский РОСК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 317 УК Беларуси).