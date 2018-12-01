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На МКАД-2 Daewoo занесло под фуру: погибли отец и бабушка водителя легковушки

02.12.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Два человека погибли в аварии, которая произошла днем 1 декабря в Минском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61151.php

На МКАД-2 Daewoo занесло под фуру: погибли отец и бабушка водителя легковушки

Фото: СК


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61151.php

На МКАД-2 Daewoo занесло под фуру: погибли отец и бабушка водителя легковушки

По предварительным данным, 19-летний водитель Daewoo Espero, двигаясь по трассе М14 вблизи агрогородка Петришки, не справился с управлением и в результате заноса допустил столкновение с попутной фурой Volvo.

В результате ДТП 55-летний отец и 78-летняя бабушка водителя легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Водители в аварии не пострадали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61151.php

На МКАД-2 Daewoo занесло под фуру: погибли отец и бабушка водителя легковушки

Фото: СК


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61151.php

На МКАД-2 Daewoo занесло под фуру: погибли отец и бабушка водителя легковушки

По результатам первоначальных следственных действий Минский РОСК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 317 УК Беларуси).

 
 
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Два человека погибли в аварии, которая произошла днем 1 декабря в Минском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна...
 
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