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Столетние поляки получат дополнительную пенсию 860 евро

02.12.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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860 евро ежемесячно будут получать поляки в возрасте ста лет и старше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61150.php

Столетние поляки получат дополнительную пенсию 860 евро
Фото: pixabay.com

Каждый поляк, которому исполнилось сто лет, будет получать ежемесячную почетную пенсию в размере 3 700 злотых (860 евро) — до конца жизни. Таких людей почти 2000 по всей стране.

Анна Илюкевич, пресс-секретарь отделения Управления социального страхования (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) в Ольштыне, уточнила, кто может рассчитывать на пенсию: «Лицам, получающим пенсию по старости или инвалидности, дополнительная пенсия будет выплачиваться автоматически — без необходимости подачи специального заявления».

Тем же, кто никогда не работал и не находится в базе Управления социального страхования, нужно будет предоставить документы, подтверждающие дату рождения.

 
 
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860 евро ежемесячно будут получать поляки в возрасте ста лет и старше. Фото: pixabay.com Каждый поляк, которому исполнилось сто лет, будет получать ежемесячную почетную...
 
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