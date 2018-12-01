В Беларуси запустили базу тунеядцев. Кого включают в иждивенцы и как избежать полной оплаты ЖКУ

В Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение. Кого включают в тунеядцы, на сколько подорожает жировка для не занятого в экономике, как узнать, что вы попали в базу иждивенцев?



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Кого включают в тунеядцы, а кого — нет?

Если обобщить, то к не занятому населению будут относить тех, кто нигде не работает (по контракту и по гражданско-правовым договорам), не учится на дневной форме обучения, при условии, что у них нет оснований для невключения в базу. К примеру, к тунеядцам не будут относить белорусов, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна.

Так, в базу не попадут белорусы, с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором произошло увольнение. При этом в случае расторжения трудового договора (контракта) из-за сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечение срока действия контракта — в течение 6 месяцев с даты увольнения.

К занятому населению относят работающих по контракту и по гражданско-правовым договорам, ИП, адвокатов, нотариусов, ремесленников, а также занимающихся агротуризмом. К тунеядцам также не относят тех, кто уплачивает единый налог, творческих работников, священнослужителей, военнослужащих, официальных безработных, членов национальных и сборных команд по видам спорта, студентов дневной формы обучения.

Не попадут в базу и те, кто воспитывает детей до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.

Занятыми в экономике также считаются те, кто занимается производством продукции растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома. С полным списком можно ознакомиться по ссылке .

Как узнать, что вы попали в тунеядцы?

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется и должна быть открыта 1 декабря, сможет получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «одно окно».

«Для физических лиц услуга будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 декабря в отношении себя лично с использованием ключа электронной цифровой подписи или уникального идентификатора», — рассказали ранее в Национальном центре электронных услуг.

Можно также обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации — позвонить или написать письмо, в том числе электронное.

При этом для идентификации нужно сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.

Напомним, белорусам стали рассылать «письма счастья»: потенциальных не занятых в экономике просят подтвердить занятость.

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

Кого из тунеядцев и на сколько могут освобождать от полной оплаты ЖКУ

Тех тунеядцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут полностью или частично освободить от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Для этого составлен примерный перечень этих трудных жизненных ситуаций.

Справка FINANCE.TUT.BY. Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

К тому же не занятых в экономике, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут полностью или частично освободить от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.

В примерном перечне объективных обстоятельств, которые могут быть отнесены к трудным жизненным ситуациям, значительная часть приходится на обстоятельства по состоянию здоровья.

Избежать полной или частичной оплаты ЖКУ могут те, кто ухаживает за ребенком до 14 лет (включительно), который относится к группе часто и длительно болеющих и состоит на диспансерном учете в организации здравоохранения, в том числе с хроническими заболеваниями.

При этом получить «освобождение» от полной оплаты коммуналки могут также те, кто не может найти работу. Но для этого нужно подпадать хотя бы под одно из условий.

Под трудную жизненную ситуацию также подпадает уход за нетрудоспособным членом семьи (супругом, родителями, совершеннолетними детьми, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками и т.д.) или родственником, который проживает в одном населенном пункте с тем, кто попал в число не занятых в экономике.

Среди других причин, по которым комиссии могут освободить от полной уплаты, — причинение вреда жизни, здоровья, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы. Для этого нужно предоставить, например, справку из МЧС, страховой компании.

Комиссиям рекомендуется устанавливать максимальный период освобождения до года.

Что делать тем, кто учится или работает за границей?

К 1 февраля следующего года в Беларуси будут сформированы первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Там могут оказаться и белорусы, которые живут, работают и учатся за границей, если они не предоставят необходимые документы.

Белорусам, которые работают или учатся на дневной форме за границей, необходимо взять и предоставить документы, которыми можно подтвердить их деятельность, в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту их регистрации.

Для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.

Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.

Документы должны быть официально переведены на один из государственных языков Беларуси — русский или белорусский. Это значит, что переведенный документ должен быть заверен организацией, которая имеет право подтверждать правильность перевода документа по законам страны — нотариально, апостилем или другой существующей формой заверения официального перевода документов.

На сколько вырастут жировки тунеядцев

Те, кто не подтвердит занятость, уже с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение. То есть через год — в ноябре 2019-го — иждивенцы, у которых есть в собственности жилье, получат «полные» жировки.

Так, если собственником «двушки» является тунеядец, а вместе с ним зарегистрированы еще двое нетунеядцев, то он оплачивает по экономически обоснованным тарифам треть за отопление, подогрев воды и газоснабжение. Остальные две трети коммуналки за зарегистрированных нетунеядцев в квартире будут оплачиваться по субсидируемым тарифам.

В минской «однушке» на 37,8 квадрата, в которой зарегистрирован один человек, жировка за октябрь потянула на 29,47 рубля. За горячее водоснабжение нужно заплатить 2,28 рубля, а за отопление — 5,98 рубля. Если бы эти услуги считали по полным тарифам, то суммы составили бы 10,95 рубля и 28,78 рубля соответственно.

То есть если в «однушке» на 37,8 квадрата проживает только один тунеядец, который одновременно является собственником жилья, то жировка в общей сложности вырастет на 31,47 рубля — до 60,94 рубля. При этом в более холодные месяцы, чем нынешний октябрь, на отопление будет уходить больше средств.

Как власти собирают данные о занятых в экономике?

Для формирования базы не занятого в экономике населения власти ввели специальную электронную услугу — в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении. Электронная услуга предоставляется бесплатно, воспользоваться ей могут как госорганы, так и другие организации, которые должны будут подавать данные о занятых в экономике. Физлицам предоставлять данные о своей занятости через программу не нужно.

Можно ли обжаловать решение комиссии?

Обжалование решений комиссией по координации работы по содействию занятости населения возможно в соответствии с законодательством об административных процедурах.

Заработает ли государство на тунеядцах?

Власти говорят, что цель декрета — не пополнение дохода бюджета, а оказание содействия занятости населению в трудоустройстве. «Дойти до каждого человека, предложить услуги по трудоустройству или переобучению», — отмечают чиновники.

Напомним, по президентскому декрету № 1 «О содействии занятости населения» сбор на финансирование госрасходов за 2015 год уплатили 62,7 тысячи граждан в размере 18,6 миллиона рублей. Те, кто уплатил сбор на финансирование госрасходов, могут вернуть деньги.

На 30 сентября этого года налоговики рассмотрели 26,1 тысячи заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули уплаченные налоги на общую сумму в 8,1 миллиона рублей.