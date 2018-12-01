В преддверии Дня инвалидов в СШ№18 г. Бреста было организовано тематическое мероприятие

3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов, призванный привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов. 1 декабря 2018 года учащиеся и педагоги СШ№18 г. Бреста пригласили в гости своих коллег и их подопечных из вспомогательной школы. Встреча оказалась насыщенной и неформальной.



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В спортзале четыре команды школьников приняли участие в турнире по петанку, с явным удовольствием стараясь выбить шар или кошонет из круга и набрать как можно больше очков для своей команды. Точный удар, свой или соперника, вызывал бурю эмоций и желание сделать лучше. Все начинающие спортсмены получили сертификаты участников и сладкие подарки.



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Школьная студия «MyArt» провела совместное занятие, где дети из обеих школ рисовали фантастические картины с помощью воздушного шарика и гуаши. В искусстве главное - идея и желания ее воплотить. Начинающим художникам всегда помогают творческая атмосфера, педагог и друзья-художники рядом. Как сегодня в студии «MyArt».



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Еще в одном школьном кабинете прошла семейная встреча, где многодетные мамы и мамы с особенными детьми смогли пообщаться, поделиться семейными традициями, обсудить общие проблемы и находки в воспитании детей.