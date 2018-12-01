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В новой Короне - дымили, искрили, плясали, пели, флешмобили и выступали с АСТ

02.12.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В торговом центре «Корона» (ранее - «Интерспар») работники Брестского городского отдела по ЧС согревали брестчан показательными выступлениями с аварийно-спасательной техникой, а ещё – песнями-танцами, интересными конкурсами и флешмобом. Изюминкой мероприятия стала беспроигрышная лотерея.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61145.php

В новой Короне - дымили, искрили, плясали, пели, флешмобили и выступали с АСТ

Яркое мероприятие было приурочено к республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!», главная идея праздника – показать брестчанам, что можно найти альтернативу курению и другим вредным привычкам. Какую? Активность, творчество, интеллектуальные конкурсы. Гости праздника наблюдали кросс-фит от огнеборцев, спасатели демонстрировали возможности специальных инструментов, а ещё могли попробовать потушить условный пожар с помощью огнетушителя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61145.php

В новой Короне - дымили, искрили, плясали, пели, флешмобили и выступали с АСТ

Другая часть праздника проходила в торговом центре. Там сотрудники МЧС Бреста предлагали гостям развлекательные конкурсы для пап, мам и детей. На протяжении мероприятия работало десять тематических площадок, среди которых уголок здоровья от Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, прохождение тестов вместе с родителями от работников МЧС, уголок пожеланий, уголок безопасности и др.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61145.php

В новой Короне - дымили, искрили, плясали, пели, флешмобили и выступали с АСТ

Настроение гостям создавали творческие коллективы «Май бэби», «Шакира», Белгосстрах, волонтёры отряда «Позитив» средней школы №15, музыкальные номера дарили и сами работники МЧС – София Бережная и Денис Конючко исполнили песни, посвящённые службе МЧС.

В ходе мероприятия были отмечены за вклад в пропаганду безопасности жизнедеятельности организации и отдельные представители. В знак благодарности за воспитание культуры безопасности у дошкольников в ГУО «Ясли-сад №82 г.Бреста» были вручены ценные подарки учреждению дошкольного образования.

 
Теги: Брест
 
 
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В торговом центре «Корона» (ранее - «Интерспар») работники Брестского городского отдела по ЧС согревали брестчан показательными выступлениями с...
 
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