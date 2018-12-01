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В новой Короне - дымили, искрили, плясали, пели, флешмобили и выступали с АСТ
02.12.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
В торговом центре «Корона» (ранее - «Интерспар») работники Брестского городского отдела по ЧС согревали брестчан показательными выступлениями с аварийно-спасательной техникой, а ещё – песнями-танцами, интересными конкурсами и флешмобом. Изюминкой мероприятия стала беспроигрышная лотерея.
Яркое мероприятие было приурочено к республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!», главная идея праздника – показать брестчанам, что можно найти альтернативу курению и другим вредным привычкам. Какую? Активность, творчество, интеллектуальные конкурсы. Гости праздника наблюдали кросс-фит от огнеборцев, спасатели демонстрировали возможности специальных инструментов, а ещё могли попробовать потушить условный
Другая часть праздника проходила в торговом центре. Там сотрудники
Настроение гостям создавали творческие коллективы «Май бэби», «Шакира», Белгосстрах, волонтёры отряда «Позитив» средней школы №15, музыкальные номера дарили и сами работники МЧС – София Бережная и Денис Конючко исполнили песни, посвящённые службе
В ходе мероприятия были отмечены за вклад в пропаганду безопасности жизнедеятельности организации и отдельные представители. В знак благодарности за воспитание культуры безопасности у дошкольников в ГУО «Ясли-сад №82 г.Бреста» были вручены ценные подарки учреждению дошкольного образования.
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В торговом центре «Корона» (ранее - «Интерспар») работники Брестского городского отдела по ЧС согревали брестчан показательными выступлениями с...
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