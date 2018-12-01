Стратегия «90-90-90»: что в Беларуси делают для профилактики ВИЧ

Сегодня отмечают Международный день борьбы со СПИДом . Более 20 тысяч человек в Беларуси живут с ВИЧ. Для борьбы с заболеванием в стране взяли за основу стратегию «90-90-90». То есть как минимум 90 процентов ВИЧ-инфицированных должны знать о своем диагнозе, проходить антиретровирусную терапию и иметь при этом наименьшую вирусную нагрузку. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович выяснила, что делают в Беларуси сегодня для профилактики распространения опасного вируса.

Дарья – бывшая наркозависимая. Из-за этого и заразилась. Но паниковать не стала и свой статус не скрывает. Она уверена: чем больше людей будут знать об этой проблеме, тем раньше они пойдут к врачу.



«Если следить за своим здоровьем, принимая в учет заболевание, можно жить полноценной жизнью. Да, может не до всех это сразу дойдет. Но ели поймет хотя бы один человек и потом расскажет троим, то, возможно, что-то улучшится», – говорит Дарья.

Андрей раз в неделю приходит к специальному мобильному пункту. Мужчина употребляет наркотики, лечится, но зависимость пока не победил. Поэтому за шприцами приходит сюда. Здесь же каждые полгода проверятся на ВИЧ. Анонимно и бесплатно.



«Если не считать шприцы, то можно и на ВИЧ провериться. Есть экспресс-анализ», – говорит Андрей.

Те, кто употребляют наркотики – главная группа риска. В центре социального сопровождения большинство зависимых имеют еще и положительный ВИЧ-статус. Многие из-за губительной привычки потеряли семью и работу. Здесь помогают и с лечением, и с трудоустройством.



«Как правило, соглашаются на любую работу. Чтобы хотя бы за что-то зацепиться. Грузчик, например – самые простые специальности. Понятно, что у людей, которые употребляют наркотики, с профессией и образованием все плохо», – отмечает социальный работник Центра социального сопровождения Юлия.

Антиретровирусные препараты все ВИЧ-положительные белорусы получают бесплатно. В этом году в стране на лекарства потратили больше четырех миллионов долларов.



«Человек, который проходит антиретровирусную терапию, становится безопасным для окружающих. И в том числе, в отношении рождения здоровых детей, наличия семьи», – говорит заместитель начальника отдела Минздрава Беларуси Инна Карабан.

Сегодня сдать тест на ВИЧ в Беларуси можно в поликлиниках и в специальных центрах. Для этого даже паспорт не нужен. Узнать о своем статусе можно и самостоятельно, купив экспресс-тест в аптеке.