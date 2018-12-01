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Стратегия «90-90-90»: что в Беларуси делают для профилактики ВИЧ
02.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сегодня отмечают Международный
Дарья – бывшая наркозависимая. Из-за этого и заразилась. Но паниковать не стала и свой статус не скрывает. Она уверена: чем больше людей будут знать об этой проблеме, тем раньше они пойдут к врачу.
Андрей раз в неделю приходит к специальному мобильному пункту. Мужчина употребляет наркотики, лечится, но зависимость пока не победил. Поэтому за шприцами приходит сюда. Здесь же каждые полгода проверятся на ВИЧ. Анонимно и бесплатно.
Те, кто употребляют наркотики – главная группа риска. В центре социального сопровождения большинство зависимых имеют еще и положительный ВИЧ-статус. Многие из-за губительной привычки потеряли семью и работу. Здесь помогают и с лечением, и с трудоустройством.
Антиретровирусные препараты все ВИЧ-положительные белорусы получают бесплатно. В этом году в стране на лекарства потратили больше четырех миллионов долларов.
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Сегодня отмечают Международный день борьбы со СПИДом. Более 20 тысяч человек в Беларуси живут с ВИЧ.
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