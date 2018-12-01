ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Русская «Меган Маркл». Король Малайзии женился на «Мисс Москва - 2015»

02.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Король Малайзии Мухаммад V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Свадьба, оказавшаяся сюрпризом для подданных монарха, прошла 22 ноября в Барвихе. Прежде чем выйти замуж, московская красавица приняла ислам и получила новое имя. Однако стать королевой Малайзии московской королеве красоты не суждено: по закону этот титул может получить только уроженка страны.

Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, женился на прошлой неделе на обладательнице титула «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Свадьба прошла 22 ноября в концертном зале Barvikha Concert Hall — в соответствии с мусульманскими традициями, на торжестве не было алкоголя, а гостям подавали халяльные блюда. Как сообщило издание StarHit, за полгода до свадьбы Оксана Воеводина, приняв ислам, получила новое имя — Рихана.

Официальных сообщений правительства Малайзии о том, что 49-летний Мухаммад V вступил в брак, пока не поступало — это событие стало сюрпризом для страны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)

Это второй брак для Мухаммада V: с 2004 по 2008 год он был женат на Кангсадал Пипитпакди, представительнице рода Патани — старинного рода правителей одного из малайских султанатов. В 2008 году супруги развелись, детей у них не было.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оксана Воеводина стала супругой короля Малайзии
 
Новости дня
Новости разные
 
Колясочница из Англии на детском «Евровидении» в Минске вместо шоу смотрела на спины зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика