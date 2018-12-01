Русская «Меган Маркл». Король Малайзии женился на «Мисс Москва - 2015»

Король Малайзии Мухаммад V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Свадьба, оказавшаяся сюрпризом для подданных монарха, прошла 22 ноября в Барвихе. Прежде чем выйти замуж, московская красавица приняла ислам и получила новое имя. Однако стать королевой Малайзии московской королеве красоты не суждено: по закону этот титул может получить только уроженка страны.

Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, женился на прошлой неделе на обладательнице титула «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Свадьба прошла 22 ноября в концертном зале Barvikha Concert Hall — в соответствии с мусульманскими традициями, на торжестве не было алкоголя, а гостям подавали халяльные блюда. Как сообщило издание StarHit, за полгода до свадьбы Оксана Воеводина, приняв ислам, получила новое имя — Рихана.

Официальных сообщений правительства Малайзии о том, что 49-летний Мухаммад V вступил в брак, пока не поступало — это событие стало сюрпризом для страны.

Это второй брак для Мухаммада V: с 2004 по 2008 год он был женат на Кангсадал Пипитпакди, представительнице рода Патани — старинного рода правителей одного из малайских султанатов. В 2008 году супруги развелись, детей у них не было.