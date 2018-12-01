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3 варианта вкусных начинок для идеальных вареников

02.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Если вы хотя бы раз имели счастье попробовать это удивительное блюдо, то можете причислить себя к клану посвященных. Посвященных в секреты простой и вкусной пищи. Самые любимые и популярные варианты начинок сегодня в нашей подборке.

Но для начала приготовим вкусное тесто.

Тесто:

Ингредиенты:

  • Мука — 500 г;
  • Вода — 200 мл;
  • Яйца — 1 шт.

Как готовить?

  1. Просеять муку.
  2. Добавить яйцо и воду, замешать тесто.
  3. Вымешать до однородности, раскатать толщиной 1−1,5 мм.
  4. Вырезать кружки диаметром 5 см.

Начинка с картошкой


Источник рецепта и фото: ivona.bigmir.net

Ингредиенты:

  • Картофель — 6 шт.;
  • Лук — 2 шт.;
  • Масло сливочное;
  • Специи, соль, зелень — по вкусу.

Как готовить?

  1. Отварить картофель.
  2. Лук обжарить на растительном или сливочном масле, размять картошку с зажаркой, как для пюре.
  3. Заправить зеленью и специями по вкусу.
  4. Начинить вареники.
  5. Отварить до готовности в подсоленной воде 7−10 минут.

Начинка с творогом


Источник рецепта и фото: zhenskie-uvlecheniya.ru

Ингредиенты:

  • Творог — 500 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Сахар — 2−3 ст.л.;
  • Соль — 0,5 ч.л.;
  • Сливочное масло — 1 ст.л.

Как готовить?

  1. Творог пропустить через мясорубку или размять вилкой до однородности.
  2. Добавить сахарный песок, желток, растопленное сливочное масло, соль и хорошо размешать.
  3. Начинить вареники.
  4. Отварить до готовности в подсоленной воде 7−10 минут.

С вишней


Источник рецепта и фото: jlady.ru

Ингредиенты:

  • Вишня — 500 г;
  • Сахар — 5 ст.л.;
  • Крахмал — 1 ч.л.

Как готовить?

  1. Помыть вишню и извлечь из нее косточки.
  2. Соединить сахар и крахмал.
  3. На каждый кружочек насыпать сахар, смешанный с крахмалом, положить три вишенки, соединить края кружочка и вылепить вареник. Так проделать со всем тестом.
  4. Отварить до готовности в подсоленной воде 7−10 минут.

Приятного аппетита!

 
 
Ссылка на источник 53
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