3 варианта вкусных начинок для идеальных вареников

Если вы хотя бы раз имели счастье попробовать это удивительное блюдо, то можете причислить себя к клану посвященных. Посвященных в секреты простой и вкусной пищи. Самые любимые и популярные варианты начинок сегодня в нашей подборке.

Но для начала приготовим вкусное тесто.

Тесто:

Ингредиенты: Мука — 500 г;

Вода — 200 мл;

Яйца — 1 шт.

Как готовить?

Просеять муку. Добавить яйцо и воду, замешать тесто. Вымешать до однородности, раскатать толщиной 1−1,5 мм. Вырезать кружки диаметром 5 см.

Начинка с картошкой



Источник рецепта и фото: ivona.bigmir.net

Ингредиенты: Картофель — 6 шт.;

Лук — 2 шт.;

Масло сливочное;

Специи, соль, зелень — по вкусу.

Как готовить?

Отварить картофель. Лук обжарить на растительном или сливочном масле, размять картошку с зажаркой, как для пюре. Заправить зеленью и специями по вкусу. Начинить вареники. Отварить до готовности в подсоленной воде 7−10 минут.

Начинка с творогом



Источник рецепта и фото: zhenskie-uvlecheniya.ru

Ингредиенты: Творог — 500 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 2−3 ст.л.;

Соль — 0,5 ч.л.;

Сливочное масло — 1 ст.л.

Как готовить?

Творог пропустить через мясорубку или размять вилкой до однородности. Добавить сахарный песок, желток, растопленное сливочное масло, соль и хорошо размешать. Начинить вареники. Отварить до готовности в подсоленной воде 7−10 минут.

С вишней



Источник рецепта и фото: jlady.ru

Ингредиенты: Вишня — 500 г;

Сахар — 5 ст.л.;

Крахмал — 1 ч.л.

Как готовить?

Помыть вишню и извлечь из нее косточки. Соединить сахар и крахмал. На каждый кружочек насыпать сахар, смешанный с крахмалом, положить три вишенки, соединить края кружочка и вылепить вареник. Так проделать со всем тестом. Отварить до готовности в подсоленной воде 7−10 минут.

Приятного аппетита!