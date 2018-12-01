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3 варианта вкусных начинок для идеальных вареников
Если вы хотя бы раз имели счастье попробовать это удивительное блюдо, то можете причислить себя к клану посвященных. Посвященных в секреты простой и вкусной пищи. Самые любимые и популярные варианты начинок сегодня в нашей подборке.
Но для начала приготовим вкусное тесто.
Тесто:
Ингредиенты:
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Начинка с картошкой
Ингредиенты:
Как готовить?
Начинка с творогом
Ингредиенты:
Как готовить?
С вишней
Ингредиенты:
Как готовить?
Приятного аппетита!
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Давайте вместе приготовим блюдо, любимое с детства.
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