Финальный аккорд! Кто получит серебро и бронзу чемпионата, а кто покинет элиту. Анонс 30-го тура ЧБ

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2 декабря завершится 28-й чемпионат Беларуси по футболу в высшей лиге. В 14.00 начнутся матчи 30-го тура. Чемпион давно известен: БАТЭ, пока без сюрпризов, завоевал 15-й титул. Осталось досмотреть последнюю серию и узнать серебряных и бронзовых призеров, а также, кто из двух новичков покинет элиту.

Будем откровенны — должно случиться нечто невероятное, чтобы «Шахтер» проиграл «Минску» или сыграл с ним вничью. Тем более, что матч будет проходить на родной арене в Солигорске. Столичный клуб свою задачу выполнил, сохранив прописку в элите, но молодые игроки горят желанием, команда часто феерит именно с крепким соперником. Если тренерский штаб сумеет настроить минчан, то нас ждет яркий матч.

В Гомеле местный клуб сыграет против «Витебска», которому необходима победа и осечка «Шахтера» с минским «Динамо». Столичный клуб же сыграет против «Торпедо». И тут мы подходим ко второй интриге — битве за выживание.



Кто покинет «вышку»: «Луч» или «Смолевичи»?

«Черно-белые» уже в прошлом туре обеспечили себе место в «вышке» в следующем сезоне. Будут ли они сильно упираться с лидером — вопрос открытый. Напомним, «Торпедо» на одно очко опережает «Луч» и «Смолевичи».

Которые в последнем туре играют между собой матч жизни и смерти. И «быкам» нужна только победа, чтобы в 2019 году вновь играть в элите. Ничья «смоляков» выносит в пердив.

Опрос Кто покинет высшую лигу? "Луч"

"Смолевичи" 8 голосов Результаты опроса

Все матчи пройдут в одно время и начнутся в 14.00. За поединками можно наблюдать в прямом эфире на VOKA.TV .

«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ;



«Луч» — ФК «Смолевичи»;



«Шахтер» — ФК «Минск»;



«Неман» — «Динамо» (Брест);



ФК «Гомель» — ФК «Витебск»;



ФК «Городея» — ФК «Слуцк»;



«Ислочь» — «Днепр»;



«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Минск).



Положение в чемпионате после 29-го тура:

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