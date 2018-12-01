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Финальный аккорд! Кто получит серебро и бронзу чемпионата, а кто покинет элиту. Анонс 30-го тура ЧБ

02.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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2 декабря завершится 28-й чемпионат Беларуси по футболу в высшей лиге. В 14.00 начнутся матчи 30-го тура. Чемпион давно известен: БАТЭ, пока без сюрпризов, завоевал 15-й титул. Осталось досмотреть последнюю серию и узнать серебряных и бронзовых призеров, а также, кто из двух новичков покинет элиту.

Будем откровенны — должно случиться нечто невероятное, чтобы «Шахтер» проиграл «Минску» или сыграл с ним вничью. Тем более, что матч будет проходить на родной арене в Солигорске. Столичный клуб свою задачу выполнил, сохранив прописку в элите, но молодые игроки горят желанием, команда часто феерит именно с крепким соперником. Если тренерский штаб сумеет настроить минчан, то нас ждет яркий матч.

В Гомеле местный клуб сыграет против «Витебска», которому необходима победа и осечка «Шахтера» с минским «Динамо». Столичный клуб же сыграет против «Торпедо». И тут мы подходим ко второй интриге — битве за выживание.


Кто покинет «вышку»: «Луч» или «Смолевичи»?

«Черно-белые» уже в прошлом туре обеспечили себе место в «вышке» в следующем сезоне. Будут ли они сильно упираться с лидером — вопрос открытый. Напомним, «Торпедо» на одно очко опережает «Луч» и «Смолевичи».

Которые в последнем туре играют между собой матч жизни и смерти. И «быкам» нужна только победа, чтобы в 2019 году вновь играть в элите. Ничья «смоляков» выносит в пердив.

Опрос

Кто покинет высшую лигу?

8 голосов

Результаты опроса

Все матчи пройдут в одно время и начнутся в 14.00. За поединками можно наблюдать в прямом эфире на VOKA.TV.

«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ;

«Луч» — ФК «Смолевичи»;

«Шахтер» — ФК «Минск»;

«Неман» — «Динамо» (Брест);

ФК «Гомель» — ФК «Витебск»;

ФК «Городея» — ФК «Слуцк»;

«Ислочь» — «Днепр»;

«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Минск).

Положение в чемпионате после 29-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 29 23 3 3 52 22 72
2 Шахтер 29 18 7 4 41 14 61
3 Динамо (Минск) 29 17 9 3 38 17 60
4 ФК Витебск 29 18 5 6 44 19 59
5 Торпедо-БелАЗ 29 16 6 7 34 16 54
6 Динамо (Брест) 29 13 10 6 49 29 49
7 Неман 29 12 7 10 31 29 43
8 ФК Слуцк 29 11 3 15 26 34 36
9 ФК Городея 29 8 7 14 29 33 31
10 ФК Минск 29 7 9 13 34 38 30
11 Ислочь 29 7 9 13 17 35 30
12 ФК Гомель 29 7 7 15 15 33 28
13 Торпедо (Минск) 29 6 6 17 20 38 24
14 ФК Смолевичи 29 5 8 16 20 38 23
15 Луч 29 4 11 14 23 43 23
16 Днепр 29 3 7 19 15 50 16

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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2 декабря мы узнаем, кто вслед за «Днепром» отправится на понижение - «Луч» или «Смолевичи».
 
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