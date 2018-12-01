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Финальный аккорд! Кто получит серебро и бронзу чемпионата, а кто покинет элиту. Анонс 30-го тура ЧБ
2 декабря завершится 28-й
Будем откровенны — должно случиться нечто невероятное, чтобы «Шахтер» проиграл «Минску» или сыграл с ним вничью. Тем более, что матч будет проходить на родной арене в Солигорске. Столичный клуб свою задачу выполнил, сохранив прописку в элите, но молодые игроки горят желанием, команда часто феерит именно с крепким соперником. Если тренерский штаб сумеет настроить минчан, то нас ждет яркий матч.
В Гомеле местный клуб сыграет против «Витебска», которому необходима победа и осечка «Шахтера» с минским «Динамо». Столичный клуб же сыграет против «Торпедо». И тут мы подходим ко второй интриге — битве за выживание.
«Черно-белые» уже в прошлом туре обеспечили себе место в «вышке» в следующем сезоне. Будут ли они сильно упираться с лидером — вопрос открытый. Напомним, «Торпедо» на одно очко опережает «Луч» и «Смолевичи».
Которые в последнем туре играют между собой матч жизни и смерти. И «быкам» нужна только победа, чтобы в 2019 году вновь играть в элите. Ничья «смоляков» выносит в пердив.
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Все матчи пройдут в одно время и начнутся в 14.00. За поединками можно наблюдать в прямом эфире на
«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Минск).
Положение в чемпионате после 29-го тура:
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2 декабря мы узнаем, кто вслед за «Днепром» отправится на понижение - «Луч» или «Смолевичи».
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