«Вы же не хотите содержать его до старости?». Психолог о том, почему бунт вашего ребенка - это хорошо

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Этот выпуск будет актуален для родителей, чьи дети уже на все имеют свое мнение, и оно часто не совпадает с родительским. Почему ребенок стал вас игнорировать и стоит ли переживать из-за подросткового бунта — в этом выпуске.