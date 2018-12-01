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«Вы же не хотите содержать его до старости?». Психолог о том, почему бунт вашего ребенка - это хорошо
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
Этот выпуск будет актуален для родителей, чьи дети уже на все имеют свое мнение, и оно часто не совпадает с родительским. Почему ребенок стал вас игнорировать и стоит ли переживать из-за подросткового бунта — в этом выпуске.
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«Вы же не хотите содержать его до старости?». Психолог о том, почему бунт вашего ребенка - это хорошо
Павел Зыгмантович объясняет, что происходит с ребенком, который бунтует против родителей, и почему это совсем не катастрофа.
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