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«Вы же не хотите содержать его до старости?». Психолог о том, почему бунт вашего ребенка - это хорошо

02.12.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос», отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Этот выпуск будет актуален для родителей, чьи дети уже на все имеют свое мнение, и оно часто не совпадает с родительским. Почему ребенок стал вас игнорировать и стоит ли переживать из-за подросткового бунта — в этом выпуске.

 
 
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Павел Зыгмантович объясняет, что происходит с ребенком, который бунтует против родителей, и почему это совсем не катастрофа.
 
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