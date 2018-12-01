Сегодня в Беларуси отмечается День юриста

Ежегодно в первое воскресенье декабря в Беларуси отмечается День юриста. Учреждение данного праздника – признание заслуг всех тех, кто посвятил свою жизнь столь необходимой государству юридической деятельности.





Капитан юстиции Надежда Ратникова работает старшим следователем Буда-Кошелевского следственного комитета. В профессию пришла в 2011 году после учебы в Гомельском аграрно-экономическом колледже, затем Барановичском государственном университете. И сегодня на вопрос о том, почему выбор пал именно на юриспруденцию, Надежда отвечает:

– Мне всегда хотелось быть подкованной юридически и хорошо знать закон. Наша деятельность направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе, поэтому я и решила стать юристом.

Следователь – это юрист, занимающийся расследованием преступлений. Надежда Александровна считает свой труд аналитическим: в основном это работа с документацией и результатами экспертиз. Помимо этого, следователь проводит допросы и составляет на их основе протоколы.

На представителях этой профессии лежит огромная ответственность. В случае служебной ошибки преступник останется безнаказанным, а наказание ляжет на плечи невиновного человека. В течение семи лет работы Надежда Ратникова занималась расследованием краж и убийств, при этом не только недавних, но и прошлых лет. По ее признанию, даже на расследование не самого запутанного дела, как правило, уходит месяц.

– А какое дело вам запомнилось больше всего?

– Всегда запоминается самое первое дело. У меня это была кража: в Морозовичском сельсовете пять лиц, один из них глухонемой, украли клубнику. Вообще, нам приходится расследовать разные дела, но итог один – преступник несет заслуженное наказание.

Павел ЛЕНСКИЙ.

Фото автора.