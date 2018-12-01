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В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом США
В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом США, вице-адмирал Скотт Стирни. Об этом сообщает NBC News.
Его нашли в собственной резиденции неподалеку от пункта базирования флота в Манаме. По утверждению властей, его смерть не носит насильственный характер.
Ответственный за операции Центрального командования ВМС США на Ближнем Востоке (Персидский залив и часть Индийского океана), Стирни начал свою карьеру на флоте в 1982 году, а в 1984 году стал пилотом палубного истребителя FA-18 Hornet
Заместитель командующего Пятым флотом, контр-адмирал Пол Шлис, принял командование и вылетел в Бахрейн.
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В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом США, вице-адмирал Скотт Стирни. Об этом сообщает NBC News.
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