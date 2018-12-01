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Колясочница из Англии на детском «Евровидении» в Минске вместо шоу смотрела на спины зрителей

02.12.2018 07:56 — Разное | Партизан  
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Эстонский портал Limon написал о том, как пожилую женщину с инвалидностью из Великобритании довели до слез организаторы «Детского Евровидения».

Колясочница из Англии на детском «Евровидении» в Минске вместо шоу смотрела на спины зрителей
Никке Аллен – колясочница – приехала в Минск посмотреть шоу, а вместо него вынуждена была смотреть на спины других зрителей.

Как сообщает издание, зона для инвалидов располагалась в глубине арены справа позади танцевального партера примерно на 60 сантиметров выше оного. То есть, стоящие плотной толпой в партере просто загораживали ей обзор.

«Минск-Арена – это хоккейный стадион минского «Динамо». Зона для инвалидов расположена полукругом прямо за одними из ворот впритык к хоккейному полю. Во время конкурса сцену расположили аккурат за противоположными воротами, а все поле отдали танцевальному партеру. То есть задуманную для хоккея (идеально, кстати) зону для инвалидов просто оставили таковой, не задумываясь о том, что обзор будет закрыт. Были также сделаны фотографии поставленных у ограждения инвалидов, чтобы им было хоть что-то видно. Да, инвалидам предлагали постоять!»

В день генерального прогона конкурса Никке попросила организаторов как-то исправить ситуацию, однако это ни к чему не привело. Несмотря на уговоры остаться смотреть конкурс вместе с журналистами в пресс-центре, фанатка покинула «Минск-Арену» в слезах


– Я приехала из Англии, чтобы посмотреть шоу, и была очень разочарована, – сказала Никке Аллен в интервью The Village Беларусь. – Так же, как был очень разочарован маленький мальчик в коляске рядом со мной, который тоже ничего не увидел.

По словам британской гостьи, она посещает Евровидение уже 20 лет, и когда у нее возникали подобные проблемы ранее, организаторы откликались на просьбы о помощи, но не в этот раз.

– Мне грустно, что я не хочу возвращаться в Беларусь, – сказала Никке Аллен.

 
Теги: Минск
 
 
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Эстонский портал Limon написал о том, как пожилую женщину с инвалидностью из Великобритании довели до слез организаторы «Детского Евровидения».
 
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