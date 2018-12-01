﻿ Вопрос о выступлении Никиты Лобастова и Елены Кручинкиной за сборную Беларуси будет решаться 15 декабря. 21.by
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Вопрос о выступлении Никиты Лобастова и Елены Кручинкиной за сборную Беларуси будет решаться 15 декабря

02.12.2018 07:52 — Разное | Партизан  
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Вопрос о выступлении экс-россиян Никиты Лобастова и Елены Кручинкиной за сборную Беларуси будет решаться 15 декабря. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Юрий Альберс.

"Наконец, поясню, что вопрос о Никите Лобастове и Елене Кручинкиной, которые пока не стартовали в форме белорусской сборной, будет решаться 15 декабря на исполкоме Международного союза биатлонистов в рамках установленной процедуры. Надо подождать", — цитирует Альберса Sputnik.


 
 
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Вопрос о выступлении экс-россиян Никиты Лобастова и Елены Кручинкиной за сборную Беларуси будет решаться 15 декабря. Об этом рассказал главный тренер национальной...
 
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