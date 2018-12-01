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Вопрос о выступлении Никиты Лобастова и Елены Кручинкиной за сборную Беларуси будет решаться 15 декабря
Вопрос о выступлении экс-россиян Никиты Лобастова и Елены Кручинкиной за сборную Беларуси будет решаться 15 декабря. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Юрий Альберс.
"Наконец, поясню, что вопрос о Никите Лобастове и Елене Кручинкиной, которые пока не стартовали в форме белорусской сборной, будет решаться 15 декабря на исполкоме Международного союза биатлонистов в рамках установленной процедуры. Надо подождать", — цитирует Альберса
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Вопрос о выступлении Никиты Лобастова и Елены Кручинкиной за сборную Беларуси будет решаться 15 декабря
Вопрос о выступлении экс-россиян Никиты Лобастова и Елены Кручинкиной за сборную Беларуси будет решаться 15 декабря. Об этом рассказал главный тренер национальной...
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