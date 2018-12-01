Вопрос о выступлении Никиты Лобастова и Елены Кручинкиной за сборную Беларуси будет решаться 15 декабря

"Наконец, поясню, что вопрос о Никите Лобастове и Елене Кручинкиной, которые пока не стартовали в форме белорусской сборной, будет решаться 15 декабря на исполкоме Международного союза биатлонистов в рамках установленной процедуры. Надо подождать", — цитирует Альберса