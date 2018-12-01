







Материал с заголовком «Лукашенко высылает россиян из Беларуси» вышел в "Независимой газете".





Поскольку ситуация с Красулиной не единичная, издание озвучивает еще одну версию столь жетских действий елорусских властей.





«Такими действиями власти хотят подвигнуть граждан России переходить в белорусское гражданство, чтобы в стране не могло сформироваться критическое количество россиян, способное дать основания их исторической родине в случае чего прийти им на помощь. Кроме того, не исключено, что президент Александр Лукашенко захочет поторговаться с Россией, которая, как утверждает он сам, нарушает интеграционные соглашения и ущемляет права белорусских граждан и компаний», – пишет издание.