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Лукашенко высылает россиян из Беларуси

02.12.2018 07:46 — Разное | Партизан  
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Российские СМИ отреагировали на высылку из Беларуси пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной.



Материал с заголовком «Лукашенко высылает россиян из Беларуси» вышел в "Независимой газете".

Поскольку ситуация с Красулиной не единичная, издание озвучивает еще одну версию столь жетских действий елорусских властей.

«Такими действиями власти хотят подвигнуть граждан России переходить в белорусское гражданство, чтобы в стране не могло сформироваться критическое количество россиян, способное дать основания их исторической родине в случае чего прийти им на помощь. Кроме того, не исключено, что президент Александр Лукашенко захочет поторговаться с Россией, которая, как утверждает он сам, нарушает интеграционные соглашения и ущемляет права белорусских граждан и компаний», – пишет издание.

 
 
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Российские СМИ отреагировали на высылку из Беларуси пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной.
 
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