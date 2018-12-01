Путин усомнился в возможности его захвата на военной базе





Во время пресс-подхода по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе репортеры пересказали главе государства сюжет фильма, в котором министр обороны России устраивает в стране военный переворот и берет президента по фамилии Захарин в заложники на заполярной военной базе, а вызволяет главу государства командир американской атомной подлодки.





«На нашей базе? — спросил Путин. — Уже маловероятный сценарий. Фантастический». «Два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу. Плохой фильм», — отшутился он.





«Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом в главных ролях был снят с проката в России, не получив прокатное удостоверение от Министерства культуры. При этом ведомство не стало разъяснять причину отказа. Также в 2018 году Минкульт отказался выпустить в прокат фильмы «Смерть Сталина» и «Похищенные сокровища Европы».





10 сентября стало известно, что Минкультуры решило внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов. Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.