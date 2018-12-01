Окуренный президент Мексики получил священный жезл правителя и вышел в народ





Во время инаугурации мексиканцы окурили президента дымом целебных трав, который, по поверьям индейцев, изгоняет злых духов и защищает от дурных намерений. После этого он получил «священный жезл правителя» от представителей коренных народов.





Церемония проходила на центральной площади Мехико — Сокало, где собрались от 55 до 70 тысяч человек. Лопес Обрадор вышел из центральных ворот национального дворца, который также с утра был окурен специальными травами, и подошел к толпе. Как пишет издание, глава государства жал руки мужчинам и целовал руки женщинам, что никогда не делали предыдущие президенты Мексики.





Лопес Обрадор — первый президент Мексики левых взглядов за последние десятилетия. Он пробудет на этом посту до 2024 года, однако мексиканский лидер пообещал, что проведет референдум о доверии народа после 2,5 лет правления. После итогов он примет решение о свой дальнейшей судьбе в роли президента.









В июле сообщалось, что Лопес Обрадор задумался о возможности легализации марихуаны ради борьбы с насилием в стране. Он предоставил неограниченные полномочия главе МИД Ольге Санчес Кордеро, известной стороннице легализации наркотиков, для преодоления преступности, связанной с наркотрафиком.