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Окуренный президент Мексики получил священный жезл правителя и вышел в народ

02.12.2018 07:13 — Разное | Партизан  
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Вступивший на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прошел церемонию инаугурации, которая включала в себя традиции коренных народов страны. Об этом сообщает местное издание Telemundo 52, которое вело онлайн-трансляцию события.


Во время инаугурации мексиканцы окурили президента дымом целебных трав, который, по поверьям индейцев, изгоняет злых духов и защищает от дурных намерений. После этого он получил «священный жезл правителя» от представителей коренных народов.

Церемония проходила на центральной площади Мехико — Сокало, где собрались от 55 до 70 тысяч человек. Лопес Обрадор вышел из центральных ворот национального дворца, который также с утра был окурен специальными травами, и подошел к толпе. Как пишет издание, глава государства жал руки мужчинам и целовал руки женщинам, что никогда не делали предыдущие президенты Мексики.

Лопес Обрадор — первый президент Мексики левых взглядов за последние десятилетия. Он пробудет на этом посту до 2024 года, однако мексиканский лидер пообещал, что проведет референдум о доверии народа после 2,5 лет правления. После итогов он примет решение о свой дальнейшей судьбе в роли президента.


В июле сообщалось, что Лопес Обрадор задумался о возможности легализации марихуаны ради борьбы с насилием в стране. Он предоставил неограниченные полномочия главе МИД Ольге Санчес Кордеро, известной стороннице легализации наркотиков, для преодоления преступности, связанной с наркотрафиком.

 
 
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Вступивший на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прошел церемонию инаугурации, которая включала в себя традиции коренных народов страны. Об...
 
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