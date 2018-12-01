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Пинский межрайонный прокурор Руслан Кравчук награждён медалью «За безупречную службу» 2-й степени
02.12.2018 — Разное | Полесская правда
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Это и неудивительно. Ведь уже на протяжении ряда лет складывается положительная тенденция к снижению уровня преступности как на территории города, так и на территории района, в чем, без сомнения, и заслуга работников межрайонной прокуратуры, возглавляемой Р.И. Кравчуком.
В органах прокуратуры Руслан Иванович служит уже более 20 лет. Служба его началась в 1998 году после окончания Гродненского гос-университета им. Я. Купалы. Собственно, молодой человек еще не успел сдать госэкзамены и получить диплом, а его уже пригласили работать стажером следователя прокуратуры Ганцевичского района – настолько хорошо смог зарекомендовать себя во время прохождения практики. До сих пор Руслан Иванович помнит свое первое расследуемое дело – убийство с особой жестокостью, с двумя обвиняемыми. Несмотря на сложность, с этим делом он справился успешно. После сдачи госэкзаменов уже дипломированный специалист
В июне 1999 года его перевели следователем в прокуратуру Пинского района, а спустя 6 лет назначили старшим следователем. В июле 2006 года Р.И. Кравчук получил назначение на должность заместителя прокурора Столинского района, а уже в феврале 2007-го он стал прокурором Столинского района. В июле 2012 года Р.И. Кравчук вернулся в свой родной Пинск, где его назначили прокурором города, а после реорганизации прокуратуры в мае 2013 года – Пинским межрайонным прокурором.
Уверены, что так будет и в дальнейшем благодаря сплоченной работе коллектива Пинской межрайонной прокуратуры во главе с Р.И. Кравчуком.
Инна УРБАНОВИЧ.
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