Пинский межрайонный прокурор Руслан Кравчук награждён медалью «За безупречную службу» 2-й степени



Указом Президента Республики Беларусь № 420 от 23 октября 2018 года медалью «За безупречную службу» 2-й степени награжден Пинский межрайонный прокурор Руслан Иванович Кравчук. Это его уже вторая государственная награда. Первой была медаль «За безупречную службу» 3-й степени, которую Р.И. Кравчук получил несколько лет назад.

Это и неудивительно. Ведь уже на протяжении ряда лет складывается положительная тенденция к снижению уровня преступности как на территории города, так и на территории района, в чем, без сомнения, и заслуга работников межрайонной прокуратуры, возглавляемой Р.И. Кравчуком.

В органах прокуратуры Руслан Иванович служит уже более 20 лет. Служба его началась в 1998 году после окончания Гродненского гос-университета им. Я. Купалы. Собственно, молодой человек еще не успел сдать госэкзамены и получить диплом, а его уже пригласили работать стажером следователя прокуратуры Ганцевичского района – настолько хорошо смог зарекомендовать себя во время прохождения практики. До сих пор Руслан Иванович помнит свое первое расследуемое дело – убийство с особой жестокостью, с двумя обвиняемыми. Несмотря на сложность, с этим делом он справился успешно. После сдачи госэкзаменов уже дипломированный специалист

Р.И. Кравчук получил должность следователя Ганцевичской районной прокуратуры, где проработал лишь год, но приобрел здесь свой первый практический опыт, который пригодился в будущем.

В июне 1999 года его перевели следователем в прокуратуру Пинского района, а спустя 6 лет назначили старшим следователем. В июле 2006 года Р.И. Кравчук получил назначение на должность заместителя прокурора Столинского района, а уже в феврале 2007-го он стал прокурором Столинского района. В июле 2012 года Р.И. Кравчук вернулся в свой родной Пинск, где его назначили прокурором города, а после реорганизации прокуратуры в мае 2013 года – Пинским межрайонным прокурором.

– Медаль, которой меня удостоили, – это награда за ту работу, которую выполняю не только я, но и весь коллектив прокуратуры, – говорит Р.И. Кравчук. – Каждый сотрудник старается обеспечить вклад в наше общее дело. Считаю, что работу свою мы выполняем на достаточно хорошем уровне, что дает положительный результат и в снижении преступности, и в установлении законности как на территории города, так и на территории района. И такая положительная тенденция складывается на протяжении уже не одного года.

Уверены, что так будет и в дальнейшем благодаря сплоченной работе коллектива Пинской межрайонной прокуратуры во главе с Р.И. Кравчуком.

Инна УРБАНОВИЧ.

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