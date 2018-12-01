Государственная поддержка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, всегда была социальным приоритетом государства



Государственная поддержка людей, которыe попaли в трудную жизненную ситуацию и не могут обеспечить себя самым необходимым для жизни, всегда была социальным приоритетом государства.

Семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том числе и многодетным, оказывается значительная государственная поддержка. Этo ежемесячное, единовременное социальное пособие, обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни в рамках государственной адресной социальной помощи, назначение семейного капитала. На территории Пинского района проживает 846 многодетных семей, 587 неполных семей.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи» помощь предоставляется в виде:

ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности;

социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей);

обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.

Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям и гражданам при условии, что их среднедушевой доход по объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ), утвержденного Советом Министров Республики Беларусь, за два последних квартала (в настоящее время БПМ составляет 214,21 рубля, во внимание принимаются доходы за 12 месяцев каждого из членов семьи (граждан), предшествующих месяцу обращения.

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины БПМ.

Под трудной жизненной ситуацией понимаются объективные обстоятельства, сложные для самостоятельного разрешения.

Продукты питания детям в возрасте до 2 лет предоставляются семьям, имеющим среднедушевой доход ниже БПМ, на основании рекомендаций участкового врача-педиатра. Семьям при рождении двойни или более детей продукты предоставляются независимо от величины среднедушевого дохода.

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с IV степенью утраты здоровья и инвалидам I группы.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной адресной социальной помощи, ее видах, формах, размерах и периоде предоставления принимается постоянно действующей комиссией по назначенаю государственной адресной социальной помощи при Пинском райисполкоме.

За 9 месяцев текущего года государственная адресная социальная помощь предоставлена 1 270 человекам на сумму 410 849,90 рубля, в том числе 300 человекам на сумму 85 718,49 рубля в виде ежемесячнoгo пособия и 15 человекам на сумму 1 836,61 рубля в виде единовременного социального пособия. Основными получателями государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия являются неполные и многодетные семьи. Это 13,5% и 71,2% соответственно.

Пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников выплачено 827 инвалидам I группы и 20 детям-инвалидам с четвертой степенью утраты здоровья на сумму 254 858,71 рубля.

Бесплатно обеспечены продуктами питания 108 детей в возрасте до 2 лет на сумму 68 435,19 рубля.

Установлены дополнительные меры долгосрочной государственной поддержки семей, воспитывающих детей, – единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в размере 10 тысяч долларов США при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. В текущем году поступило 87 заявлений о назначении семейного капитала.

Средства семейного капитала могут быть использованы досрочно на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери. Право на распоряжение средствами семейного капитала возникает по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала.

При этом средства семейного капитала могут быть использованы досрочно на получение платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, определяемым Минздравом.

Ежегодно согласно решению Пинского райисполкома оказывается единовременная материальная помошь к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне обшего среднего образования). В 2018 году такую помощь получили 1 849 детей на сумму 53 740 рублей.

Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением. Многодетным семьям, имеющим 3 и более детей до 18 лет, которые надлежащим образом обеспечивают физическое, нравственное и духовное воспитание, выдается удостоверение многодетной семьи. В настоящее время удостоверение вручено 1 821 многодетной семье, в том числе за истекшее время 2018 года – 105 многодетным семьям.

Нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам оказывается материальная помоць из средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. В случаях причинения вреда здоровью и (или) имуществу в результате стихийных бедствий (пожаров, засух, наводнений и других), техногенных катастроф, краж личного имущества, а также возникновения ситуаций, объективно нарушающих их нормальную жизнедеятельность и сложных для самостоятельного разрешения, такая помощь выплачивается на основании заявления, акта обследования материально-бытового положения, а также документов, подтверждающих нуждаемость пенсионера в помощи. В текущем году материальную помоць получили 315 пенсионеров и инвалидов. На эти цели израсходовано 29 861,97 рубля.

По вопросам оказания социальной поддержки жителям района необходимо обращаться в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» (г. Пинск, ул. Рокоссовскогo, д. 4, каб. 7, тел.: 37-55-93, 32-20-42).

Василий Огиевич,

начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.