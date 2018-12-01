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Париж пережил день погромов и схваток хулиганов с полицией

02.12.2018 08:59 — Разное | Интерфакс  
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Размах насильственного протеста "желтых жилетов" в Париже принял в субботу беспрецедентный масштаб, по сообщениям французских СМИ, количество пострадавших превысило сотню.

По последним данным префектуры Парижа, 110 человек ранены, в том числе 17 полицейских. 270 человек арестованы.

Прорвавшихся ранее к Триумфальной арке бунтовщиков силам порядка удалось оттеснить, движение на площади Этуаль восстановлено. Но опасная ситуация к вечеру возникла на улице Риволи, бульваре Осман, площади Сент-Огюстэн и в других местах французской столицы.

По сообщению французских телеканалов, беспорядки устроены внедрившимися в движение "желтых жилетов" крайне правыми и крайне левыми группировками. К протестантам прибились и обыкновенные хулиганы и мародеры, которых "желтые жилеты" оказались не в состоянии контролировать. Погромщики устроили избиения и охоту на отделившихся от своих подразделений стражей порядка.

В итоге сожжены автомобили, повалена решетка сада Тюильри, разграблены бутики, в частности, на улице Фобур Сент-Оноре.

Район Елисейских полей и улицы, выходящие на площадь Этуаль, блокированы силами порядка. Квартал вечером практически опустел, и полиция, устроившая пропускные пункты, проверяет документы пешеходов и досматривает их сумки.

"Желтые жилеты", не причастные к погрому, пытаются доказывать полицейским свой мирный настрой, выкрикивают, что они пацифисты, даже пытаются танцевать и петь перед полицейскими в знак своих мирных намерений.

В субботу протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. Французские телеканалы показали репортажи из разных городов Франции как крупных и средних, так и небольших. Всюду были столкновения с полицией и погромы.

 

 
 
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Размах насильственного протеста "желтых жилетов" в Париже принял в субботу беспрецедентный масштаб, по сообщениям французских СМИ, количество пострадавших...
 
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