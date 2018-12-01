«Боже, как такое возможно? Где и с кем он жил? Спасите его». Чудесные истории спасения животных

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

А сегодня ловите новые истории (если в этом выпуске вы не нашли свою — без паники! мы выдаем их дозированно, чтобы уберечь мимиметры) и новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«Я позвонила своему молодому человеку и сказала: «Несу котенка домой, можешь выгонять нас двоих»





Этот взбалмошный бунтарь, настоящий анархист в душе, появился в нашей жизни очень и очень спонтанно. Я давно хотела, чтобы мы с моим молодым человеком завели кота, потому что без кота и жизнь не та, но он сопротивлялся.

И вот однажды, когда шла на работу, услышала какой-то неистовый кошачий крик на весь двор. И тут прямо из кустов мне под ноги выкатывается нечто плюшевое, чумазое, с разбитым окровавленным носом, хромающее на одну лапу.

Я подняла это создание на руки и влюбилась сразу — это был голубоглазый котенок, с бежевыми ушками и хвостиком. Он вроде бы сразу успокоился, перестал кричать и дрожать, даже замурчал.

Я сразу же подняла глаза наверх: думала, кто-то выбросил его из окна, может, дети. Или, наоборот, вдруг кто-то уже его ищет? Но никого не было. В слезах я набрала номер молодого человека и сказала, что я несу котенка домой и «можешь нас двоих выгонять, если он тебе не нужен».

В итоге кот остался у нас. Мы свозили его к ветеринару, сделали осмотр, все оказалось в порядке, кроме разбитого носа и сильного стресса.





Сейчас Руфусу два с половиной года, и он живет с нами. И если поначалу это было милейшее меховое создание, то сейчас он демонстрирует свой характер во всей красе не только нам, но и гостям. Все должно быть только по его правилам — и точка. Никаких нежностей, никакого почесывания пузика, никаких обнимашек. Зато он любит устраивать дикие гонки по квартире, гонять плюшевую мышь и переговариваться с соседским малышом, который кричит с другой стороны двери в тамбуре.

И хоть с Руфусом бывает много хлопот (например, недавно он лишил нас интернета, просто перекусив шнур — видимо, решил, что мы мало уделяем внимания его персоне), мы еще ни разу не пожалели о том, что оставили кота у себя. Мы получаем от него очень много тепла и любви — да, кот умеет любить, просто выражает это так, как умеет.

«Единственный человек, который всегда найдет к ней подход и сможет усмирить, — это я»

Алиса — белоснежное создание из пуха и шерсти, появившееся в нашей жизни 3,5 года назад. Помнится, буквально вчера я забирала ее крошечным комочком у прежней хозяйки, а сегодня, когда я пишу этот рассказ, она, уже большая сильная кошка, спит сладким сном на своем любимом месте — вершине шкафа.





В первые дни Алиса очень боялась новой квартиры и неуверенно передвигалась даже по кухне, а сегодня она пережила с нами уже несколько переездов, несколько проблем со здоровьем, кучу забот и тревог! У нас с мужем взгляд на воспитание животных совершенно разный: я полностью солидарна с волонтерами в плане обеспечения максимально благоприятных и безопасных условий для кошки — от стерилизации до установки сеток на окна.



Вот такой очаровательной крошкой беспородная Алиса попала в дом

Муж, наоборот, считает, кто кошка вполне может питаться одной едой с человеком и никогда не выпадет из окна. В итоге у нас компромиссный подход, но так как кошка моя, то в большинстве случаев мое слово — решающее.

Поэтому кормим мы ее хорошим кормом, давно стерилизовали, установили сетки на окна, но все предпринятые меры не мешают мне постоянно за нее переживать. Ведь моя кошка для меня как ребенок. Дважды, когда я думала, что она выпала из окна (оба раза она оставалась внутри дома) — я была просто убита горем. Благо все эти истории хорошо закончились, но я никогда не буду готова ее потерять.





Со мной она всегда ласковая и каждую ночь приходит ко мне спать, укладываясь под бок. С мужем она любит поиграть, так как ему не страшны ее коготки, а вот гостей она может запросто напугать. К новым людям она всегда относится настороженно, выражая недовольство шипением. Даже если этот человек уже много раз был у нас, она никогда не пойдет к нему на руки и будет держаться отстраненно. Единственный человек, который всегда найдет к ней подход и сможет усмирить, — это я.





У нас с ней особая связь, как у мамы с ребенком или как у лучших подруг. Я всегда вижу, когда ее лучше оставить в покое, а когда — приласкать и пожалеть. Моя любовь к кошке — это любовь не за привычки или характер, это любовь, потому что она есть, потому что она доверяет мне — и я никогда не предам это доверие. Мы в ответе за тех, кого приручили, но кто тут кого приручил — еще большой вопрос.

Такая любопытная и своенравная, она покорила мое сердце раз и навсегда. Любите своих животных — и вы получите самого лучшего друга на свете.

Они все еще ищут дом

Тимур

Не знаю, о ком будет это эссе. О собаке или человеке. О везении или жестокости. Прошло полгода. Расскажу по порядку.





Первомай, и мы жарим шашлыки. Тепло, у нас гости. Мы фоткаем собак, смеемся, обсуждаем всякие новости. И вдруг читаем в Сети пост о том, что где-то в параллельной вселенной — на промзоне, на краю Минска, привязанным цепью к березе стоит, пошатываясь, молодой пес. Он худ до состояния скелета. Его шерсть — это просто один сплошной колтун, грязный, вонючий, в нем кишмя кишат все представители собачьих паразитов. Он покрыт язвами, ссадинами и ранами.

Собственно, это была бы целая «воровская» операция, если бы не сторож на месте, у той березы. Мы с ним просто договорились — и забрали бедолагу. Привезли домой. Прямо у машины я его остригла. Получился такой приличный пакет… Не знаю, как назвать — нет, не шерсти, не грязи. Я состригла с него прошлую, нищую и голодную жизнь.

Уже темнело. Определили его в крайний вольер, карантинный. От пса исходил ужасающий смрад. И худоба — просто нереальная для живой собаки. Передвигался наш парень, шатаясь от слабости, но все пытался меня лизнуть. У меня не было слез, чтобы плакать. Мы с мужем просто делали свою работу.





Наступило утро, первым делом мы помчались в клинику. «Просветили» Тимурку — все чисто, лишая нет — это главное. Взвесили — 18 кг. От ветеринара получили указания усиленно кормить, обработать от паразитов, залечить ссадины, особое внимание — на глубокий порез на лапе, который сшить было уже невозможно. За визит к врачу денег с нас клиника не взяла…

Накупили лекарств, специальный шампунь, щенячьего корма, говядины. На обратном пути из клиники встретили соседку — она разглядела «кого-то в багажнике» нашего универсала. Когда я ей показала мальчишку, она впала в ступор, слезы полились: «Боже, Боже, как такое возможно? Где и с кем он жил? Спасите его».

Когда приехали домой, Тимурку искупали и снова подстригли. После обработки ран специальным спреем, наш худышкин превратился в фиолетового аватара. Переселили его в дом, положили ему персональный матрасик — я все время меняла простынки с пригоршнями отвалившихся гнид и состригала колтуны. Тимурка мои упражнения в грумерском искусстве переносил стойко, понимая, что с каждым разом ему становится легче.





Мы кормили нашего мальчишку часто — поначалу делали только ночной перерыв с 12 ночи до 6 утра, в остальное время — каждые 4 часа. Он не мог поверить своему счастью. Кушал с аппетитом, жадно, быстро.

Мы лечили его от всего сразу — снаружи с него осыпались водопадом дохлые гниды, изнутри выходили просто клубки глистов. Такое количество паразитов я никогда не видела. Раны и ссадины он позволял промывать и смазывать — ни разу на меня не рыкнул. Наверное, впервые в жизни ему чистили ушки — он с интересом прислушивался к новым ощущениям, поворачивая по-щенячьи голову.

Очень быстро набирая вес, наш мальчишка приходил в норму, превращаясь в волшебного красавчика. Порода для нас пока остается загадкой, но Тимурка — бородатик, очень похож на ризеншнауцера, возможно, он и есть, или очень близкий метис.





В данный момент Тимур здоров совершенно, кастрирован, привит и ждет своего человека. Всю жизнь он провел на цепи, не любит вольеров, в квартире и в доме для него находиться проблематично. Поэтому ищем для него дом без домашней птицы и живности, со свободным выгулом — достаточно теплой будки и надежного забора.

Тимурка легко обучаем, он будет замечательным компаньоном и другом. Его вес в данный момент более 30 кг. Он, несмотря ни на что, все еще любит людей.





Контакты:

+375 29 362 72 01 Елена, +375 29 362 71 98 Игорь

Малышка





Малышка — моя первая подопечная собака, летом она появилась у нас возле дома, потом еще одна, ее подружка. Через какое-то время стало ясно, что обе беременные… Не смогли с девушкой-соседкой пройти мимо, стерилизовали и начали пристраивать. Одна подружка нашла свой дом, вторая, моя Малыша, все еще в поисках.





Так как дома есть свои животные, коты и собака, тоже подобранная с улицы, оставить себе никак не можем. Малышка сейчас находится на кратковременной передержке, живет в квартире, знает все премудрости выгула, отлично ходит на поводке, не рвется, ходит рядом. Очень маленькая, всего 10 кг и 35 см в холке, возраст 1,5 года. По характеру очень спокойная, ласковая, немного бояка, но учится доверять людям. С котами ведет себя спокойно, скорее боится их, с собаками играет, очень любит на улице поноситься и поиграть с сородичами.



Котов Малышка побаивается

Кушает натуральную еду (каши с мясом), но и от сухого корма не откажется. Будет спокойным и преданным другом. Собака отдается в дар, в добрые и ответственные руки по договору, в квартиру или частный дом.

Мы ищем доброго человека, который верит в любовь, ведь любовь спасет мир.

Телефон:

8029 650 91 44 — Татьяна

Африка

Полгода назад к волонтеру «ЗООшанса» Ольге на даче прибилась тощая, полулысая кошь с плачущими глазами. Ее назвали Африкой и забрали домой.





Сегодня знакомим вас с благородной дамой в пушистой шубе! Африка — это тепло. Тепло для ваших коленей и вашей души. В ее желтых глазах вы увидите солнце, дарящее любовь.





В быту это аккуратная, воспитанная и любящая ласку кошечка! Она будет обнимать вас обеими лапами и что-то рассказывать о своей непростой жизни. Африке год, она здорова, привита и стерилизована.

Телефон:

+375 29 616−91−44 Ольга

Звездочка

Грациозная черно-белая ласкуша ищет дом. У Звездочки невероятно красивая внешность — классическое сочетание черного и белого окраса придает мордочке очаровательную ассиметрию. А как она выгибает спинку и ходит рядом, ласково трется бочком и хвостиком!





Около года назад к зоомагазину в Сенице прибилась ласковая, похожая на пингвина котеночка. Это чудо заметила неравнодушная Татьяна, которая и предоставила котодевочке временный приют.

Сегодня это умная, взрослая кошка. У Звездочки прекрасный характер, она любит домашнюю обстановку и уют. Создает душевную атмосферу, нежась на коленях или засыпая рядышком.





Это настоящая кошь-компаньон, которая любит домашние дела и занятия фитнесом, активная и любознательная. Вас также порадует беседа с этой умной красавицей.

Звездочке полтора года, привита, воспитана и стерилизована.

Звоните и приходите знакомиться:

+375 29 703−77−37 Оксана

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— По-прежнему домашние питомцы страдают от проглатывания мелких предметов. В прошлом году была просто эпидемия из-за бонстиков — умерло несколько десятков котов: проглоченные игрушки и кусочки оцарапали и порвали слизистые внутренних органов; некоторых несвоевременно прооперировали.

Сегодня в гипермаркетах часто выдают при покупках сюрпризы для детишек. Это милые бонусы, но важно помнить — такие штучки смертельно опасны для котов и мелких собачек. Прячьте, а лучше не приносите домой — котики любознательны.

У ветеринара не всегда получается диагностировать проглоченную мелкую игрушку. Сделаны они из такого пластика, который не виден на УЗИ и обычном рентгене, а обследование с контрастной жидкостью дорогостоящая процедура; при пальпации кусочки не прощупываются.

Первые симптомы для срочного обращения в клинику — отказ от еды, тошнота, боль при нажатии на животик, вялость, кашель. Народные методы лечения: вазелиновое масло, отвар льна могут навредить животному, так как произойдет резкое продвижение инородного тела по пищеварительному тракту, что ведет к тяжелым последствиям. До посещения врача нельзя давать коту воду и пищу!

«ЗООшанс» обращается к владельцам «хвостиков» — берегите питомцев, следите за мелкими вещами в доме.