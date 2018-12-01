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В Минске родился акуленок Академик

02.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В минском передвижном центре океанографии прибавление. На свет появился детеныш карликовой акулы-кошки. За рождением малыша можно было наблюдать в прямом эфире из любой точки мира, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Артем Справцев – победитель конкурса. Он первым увидел, как вылупляется детеныш кошачьей акулы. Специальную акцию проводил центр океанографии. Сотрудники в течение месяца вели онлайн-трансляцию: наблюдать за яйцом могли все желающие. Артем признается: ему просто повезло. Участников было сотни.

«Я днем случайно зашел на YouTube и решил проверить, что там с акуленком. Зашел и увидел, что он рождается. Судорожно начал вспоминать, что нужно для акции. Нашел электронную почту, написал им. И решил позвонить», – говорит житель Минска.

В океанариуме для Артема уже подготовили обещанный приз - минерал с подписью старейшего полярника Беларуси Юрия Гигиняка. Заодно можно будет и на акуленка посмотреть. До сих пор он находился в специальном инкубаторе. Сейчас на него уже могут взглянуть все желающие. Имя детенышу дали сами сотрудники, назвали Академиком, поскольку мобильный центр океанографии находится рядом с Академией наук.

«Наш Академик любит съесть кусочек мидии, кусочек креветки – разные морские лакомства. Сейчас мы его кормим нечасто, потому что у него еще есть желточный мешок, он в основном питается от него», – говорит член детского научного центра «Открытый океан» Владислав Нестер.

Особое питание, температура воды и режим дня. Акуленок родился раньше срока. Его длина сейчас всего 10 сантиметров. Взрослые особи достигают метр в длину. Поэтому Академику предстоит переезд.

«Мы уже готовим большой аквариум для нашего акуленка Академика. Вечером уже планируем запускать. Вот собираем энергопитание для помп. И собираем специальный морской свет», – говорит директор минского центра океанографии Алексей Азаров.

Скоро семья Академика станет больше: в передвижном океанариуме ждут новое пополнение – еще двух акулят. Они, как и первый детеныш, – подарок Калининградского музея мирового океана.



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Теги: Минск
 
 
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В передвижном центре океанографии появился на свет детеныш карликовой акулы-кошки. За рождением малыша можно было наблюдать в прямом эфире из любой точки мира.
 
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