«Белшина» сменила генерального директора

Распоряжением председателя Бобруйского горисполкома на должность гендиректора клуба с 28 ноября 2018 года назначен Виталий Александрович Былинин.

Начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Михаил Свистунов представил нового генерального директора. Он сказал, что Виталий Александрович долгие годы эффективно трудился на руководящих должностях в КУП "БФК "Белшина" и знает всю специфику работы изнутри.

«Сейчас нужно грамотно расставить задачи перед коллективом. А команда, которую мы будем вместе с вами формировать, должна работать по своему плану – комплектование, предсезонная подготовка, календарные игры. Исходя из этого мы будем формировать бюджет. Хотелось бы видеть в этой команде больше бобруйчан», - слова Свистунова приводит официальный сайт клуба.