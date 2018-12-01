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«Белшина» сменила генерального директора

02.12.2018 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белшина» сменила генерального директора
ФК Белшина

Распоряжением председателя Бобруйского горисполкома на должность гендиректора клуба с 28 ноября 2018 года назначен Виталий Александрович Былинин.  

Начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Михаил Свистунов представил нового генерального директора. Он сказал, что Виталий Александрович долгие годы эффективно трудился на руководящих должностях в  КУП "БФК "Белшина" и знает всю специфику работы изнутри.

«Сейчас нужно грамотно расставить задачи перед коллективом. А команда, которую мы будем вместе с вами формировать, должна работать по своему плану – комплектование, предсезонная подготовка, календарные игры. Исходя из этого мы будем формировать бюджет. Хотелось бы видеть в этой команде больше бобруйчан», - слова Свистунова приводит официальный сайт клуба.  

«Белшина» идет на третьем месте внутреннего чемпионата по футболу среди команд первой лиги. 

«Белшина» сменила генерального директора
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С экс-руководителем КУП «БФК «Белшина» Александром Аграновичем трудовые отношения прекращены по соглашению сторон.
 
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