Сегодня 100-летний юбилей отмечает служба социальной защиты

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В первое воскресенье января отметит свое 100-летие служба социальной защиты нашей страны. В нашем районе, как и на других землях Западной Беларуси, она начала действовать с 1939 года. Именно в декабре того года постановлением Временного Управления г. Несвижа и уезда был организован отдел социального обеспечения в городе Несвиже. Его заведующим был назначен Дмитрий Дионисеевич Космович.

В начале своей деятельности отдел руководствовался Положением «О государственном обеспечении лиц, утративших трудоспособность во время прохождения военной службы в рабоче-крестьянской Красной Армии, лиц, к ним приравненных, инвалидов старой армии и их семей по смерти кормильца», утвержденным постановлением Совета народных комиссаров БССР от сентября 1939 г., постановлением № 201 СНК БССР от 17 февраля 1940 г. «Об утверждении дополнения к Положению «О государственном обеспечении лиц, утративших трудоспособность во время прохождения военной службы в РККА, лиц, к ним приравненных, инвалидов старой армии и их семей по смерти кормильца и о пенсионировании по государственному социальному страхованию в западных областях БССР».





Протоколом № 15 от 6 мая 1940 года Несвижского районного Совета депутатов трудящихся были созданы и утверждены комиссии: ВТЭК в составе председателя — заведующего отделом соцобеспечения Д.Д. Космовича, членов — Чуригина, Скорианович, Шыкер, Свидетельственная комиссия по установлению трудового стажа в составе председателя — заведующего отделом соцобеспечения Д.Д. Космовича, членов — Найморк, Кирик.

Деятельность отдела временно прекратилась с июня 1941 года по июль 1944 года в связи с оккупацией территории республики немецкими захватчиками. В июле 1944 года отдел возобновил работу. В штате работали 11 человек: инспекторы, бухгалтеры-контролеры, возглавлял отдел заведующий. Кроме того, при отделе работала ВТЭК.

До января 1954 года отдел подчинялся отделу социального обеспечения Барановичского обл-исполкома, с января 1954 года — отделу социального обеспечения Минского облисполкома.

Согласно штатному расписанию на 1951 год, отдел соцобеспечения состоял из 5 человек: заведующего, старшего инспектора, старшего бухгалтера, 2 старших счетоводов. Из годового отчета на 01.01.1952 г. видно: на учете в отделе соцобеспечения стояли 269 инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе 1-й группы — 4, 2-й группы — 56, 3-й —209, 168 инвалидов труда, 911 семей погибших, 25 человек прочих пенсионеров, 5 инвалидов империалистической войны. Позже, с января 1965 года, в связи со вступлением в силу Закона о пенсионном обеспечении колхозников, штат отдела увеличился, были созданы и работали 2 комиссии — по назначению государственных пенсий и пособий, по назначению колхозных пенсий и пособий.

В целях оказания помощи в отделе был создан и работал общественный совет в составе 11 человек, имелась группа нештатных инспекторов в составе 17 человек, которые обследовали семейно-материальное положение пенсионеров.

В разные годы отдел соцобеспечения возглавляли Д.Д. Космович (с 1939 г. по 1940 г.), Р.А. Замт-Форт (с 1940 г.), Ф.А. Ладята (с 1941 г.), Громов (с 1955 по 1958 г.), Н. Штейн (с 1958 г. по 1959 г.), Е. Колодинская (1959 г.), Ю.Е. Лукьянова (с 1959 г. по 1962 г.), И.В. Локтионов (с 1962 г. по 1965 г.), И.И. Афанасенко (с 1965 г. по 1974 г.), В.З. Бруй (с 1974 г. по 1978 г.), В.П. Денищик (с 1978 г. по 1990 г.), ветеран системы И.А. Чемеревская (с 01.11.1990 г. по 21.01. 2017 г.).

В отделе соцобеспечения Несвижского района в разные годы работали старшими инспекторами и отвечали за пенсионное обеспечение К.А. Курганович, которая в 1986 г. заняла первое место в областном конкурсе «Лучший по профессии», была награждена Почетной грамотой облсобеса и в 1988 г. занесена в книгу Почета Министерства социального обеспечения Белорусской ССР, Л.Ф. Русина, которая в 1997 г. заняла первое место в республиканском конкурсе «Лучший по профессии», Г.А. Казырицкая, ветеран системы А.И. Мурашко, ветеран системы Т.И. Згирская.

Как вспоминает ветеран пенсионной службы В.Б. Довнар, которая с небольшим перерывом работала в Несвижском райсобесе с 1964 г. по 1992 г., назначение и перерасчет пенсий производился вручную, затем стали пользоваться счетами, а спустя десять лет появился арифмометр. В 1980-е годы появились калькуляторы.

В марте 1993 года отдел был оснащен компьютерной техникой. Установлен первый компьютер «Americomp» с оперативной памятью 1 мегабайт. С помощью установленного на ПЭВМ комплекса программ производились первоначальные индивидуальные перерасчеты, получение списков пенсионеров по заданным условиям, поддерживалась база пенсионных дел.

Постепенно к работе на компьютере стали привлекаться инспекторы отдела. С марта 1997 года в нем была произведена установка модемной связи, позволяющая организовать и внедрить функцию «обратного конвертирования» системы РАПИД, которая дала возможность оперативно получать и передавать информацию по назначению и перерасчетам пенсий.

В отделе соцобеспечения Несвижского района до 1980 года производилась и выплата назначенных пенсий и пособий. В соответствии с приказом отдела социального обеспечения исполкома Минского областного Совета народных депутатов от 9 сентября 1980 года № 65, функции по выплате были переданы в Центр по начислению и выплате пенсий и пособий отдела соцобеспечения исполкома Минского областного Совета народных депутатов. С июня 2012 года выплата пенсий и пособий переведена обратно в район.

Кроме функций назначения и выплаты пенсий и пособий, одним из направлений деятельности отдела соцобеспечения являлась работа по материально-бытовому обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны и семей погибших в годы войны, инвалидов: установление статуса, выдача удостоверений о праве на льготы, обеспечение спецавтотранспортом, техническими средствами социальной реабилитации, выдача талонов на проезд, оказание материальной помощи в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, предоставление различных льгот и компенсаций, выделение путевок на санаторно-курортное лечение. С 90-х годов работой отдела были охвачены граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также ветераны боевых действий в Афганистане и на территории других государств.

Вопросами материально-бытового обеспечения различных категорий граждан занималась ветеран системы, инспектор Н.В. Дидинева.

Со временем функции отдела соцобеспечения расширялись. В отдельное направление была выделена работа с многодетными семьями, семьями, воспитывающими детей-инвалидов, неполными семьями. Этим направлением деятельности занималась ветеран системы Т.В. Вольницкая. В ее обязанности входил учет различных категорий семей, детей-инвалидов, назначение им социальных пенсий, пособий по уходу, выдача удостоверений многодетным семьям, представление к государственной награде — ордену Матери — женщин, родивших и воспитавших пятеро и более детей, назначение государственной адресной социальной помощи, семейных пособий, а также участие в мероприятиях, посвященных Дню семьи, Неделе матери, новогодних благотворительных праздниках для детей-нвалидов и детей-сирот.

В соответствии с приказом отдела социального обеспечения Минского областного Совета народных депутатов от 28 мая 1986 г. № 60 «О проведении эксперимента по организации отделений социальной помощи на дому одиноким нетрудоспособным гражданам в Несвижском, Молодечненском районах и г. Молодечно», на базе Несвижского дома-интерната было создано отделение социальной помощи на дому.

С 1 января 1988 года оно было зачислено в штат отдела социального обеспечения Несвиж-ского райисполкома.

Взяв свое начало в Несвижском районе, служба надомного обслуживания показала себя как наиболее эффективная форма нестационарного обслуживания престарелых граждан. Начиная с 50 человек в 1986 году, к 2003 году количество граждан, состоящих на надомном обслуживании, увеличилось до 583 человек.

С момента образования отделение социальной помощи на дому возглавляла В.Н. Перекрестова, отличник системы социальной защиты Республики Беларусь. Она работала с 1992 г. по 2012 г.

В 2004 году был создан и начал работу ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения». Отделение социальной помощи на дому было передано в его штат.

С годами тогдашние собесы, занимавшиеся только назначением пенсий и пособий, предоставлением льгот отдельным категориям граждан, превратились во всестороннюю и многогранную систему социальной защиты населения.

В связи со слиянием в 2002 году Министерства труда и Министерства социальной защиты Республики Беларусь в работе появились новые направления. На основании решения Несвижского райисполкома от 29 августа 2002 г. № 50 отдел социальной защиты был переименован в управление по труду и социальной защите, в структуре которого был создан отдел трудовых отношений. Основными задачами его стали вопросы соблюдения законодательства в сфере трудовых отношений, совершенствование политики оплаты труда, создание системы социальных гарантий в сфере оплаты труда, охрана труда, социальное партнерство.

В отделе трудовых отношений работал ветеран системы В.Э. Чемеревский. С 2001 г. в нем работает И.А. Пашко, с 2007 г. — И.Л. Лукашова.

В 2007 году была реорганизована государственная служба занятости: распоряжением Несвижского райисполкома от 30 декабря 2006 г. № 246 р управление по труду и социальной защите переименовано в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, в структуре которого был создан отдел занятости. Основными направлениями работы отдела являются учет и содействие в трудоустройстве безработных граждан, их обучение и переобучение, создание новых рабочих мест, организация общественных работ, в том числе имеющих социально-полезную значимость, привлечение школьников к социально-полезному труду в рамках вторичной занятости молодежи, содействие предпринимательской деятельности путем выделения финансовой помощи в виде субсидий, переселение безработных граждан на новое место жительства. В отделе занятости работали С.П. Пивоварчик, ветераны системы И.О. Кипеть, И.Г. Плакса, С.И. Емельянчик (работает с 1993 г. по настоящее время).

На сегодня в структуру управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома входят отдел пенсионного и материально-бытового обеспечения, отдел занятости и трудовых отношений, группа программно-информационного обеспечения.

Спустя многие десятилетия, пройдя этапы структурных изменений и реорганизаций, комиссариат социального обеспечения вырос в современную широко разветвленную структуру, всестороннюю и многогранную систему социальной защиты населения, которая востребована жизнью. Вопросы соблюдения законодательства в сфере трудовых отношений, занятости населения, совершенствование политики оплаты труда, соблюдение прав граждан в вопросах охраны труда, назначение и выплата пенсий и пособий, предоставление льгот, государственная социальная поддержка, надомное и стационарное обслуживание пожилых граждан, инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — всё это труд работников социальной защиты. 100-летняя история социальной службы Беларуси — это свидетельство лучших качеств белорусского народа — его милосердия, заботы о ближнем, самопожертвования и надежды.

«НН».