Примета дня: почему 2 декабря нужно пристегнуть булавку?

Как в народе называют день 2 декабря?

По народному календарю 2 декабря называют: день Авдия (так как в этот день вспоминают святого пророка Авдия); Авдий Радетель (этот святой – покровитель семейного счастья и домашнего хозяйства, он переживает, беспокоится, радеет, за что и получил такое название).

Главная примета дня – приколите с изнаночной стороны одежды булавку

По народным приметам 2 декабря нечистая сила на улицу выбирается и норовит в людской дом забраться. Там она в пустой посуде прячется, а оттуда потом вместе с едой попадает внутрь человека. Так что в этот день на Руси было принято всеми способами нечисть гонять.

Одним из наиболее древних и популярных методов защитить себя от колдовства и завистливых глаз является булавка. Вспомните наших бабушек, у них на каждой вещи был приколот этот нехитрый предмет. И над детскими колыбелями они их закрепляли, и над входными дверями, и всем домочадцам на одежду. И поступали правильно.

В чем проявляется ее действие?

Действие булавки против темных сил заключается в ее форме зацикленной петли. Когда нечисть под булавочную головку попадает, то внутри нее по петле циркулирует и человеку вред нанести не может. Особенно эффективной считается булавка из серебра. Ее действие усиливается благодаря магическим свойствам металла.

Как и куда правильно прикалывать?

Чтобы защита из булавки работала, прикалывать ее нужно головкой вниз. Традиционно крепят в области сердца – обыкновенную с изнаночной стороны одежды, а серебряную или золотую можно с лицевой. Обязательно должна быть булавка на подоле подвенечного платья невесты (а еще лучше две, приколотые крест на крест). За все время гуляний и торжества снимать их нельзя, ведь именно к невесте на свадьбе приковано все внимания гостей, а среди них не всегда попадаются хорошие и добрые люди.

В усиленной защите нуждаются беременные женщины, им вообще без булавки нельзя из дома выходить.

Как понять эффективность защиты?

Порча или сглаз имели место, если булавка почернела, поржавела, поломалась, погнулась или просто ни с того, ни с сего раскрылась. В этом случае она взяла на себя весь негативный удар, ее надо закопать в землю подальше от дома и приколоть новую. При обнаружении попытки порчи, обязательно сходите на церковную службу, или хотя бы почитайте молитвы дома при свечах.

Источник: astromeridian.ru

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