Грузинская кухня для туриста: что нужно знать, отправляясь в путешествие

Впереди сезон зимних отпусков. Многие уже планируют отдых на новогодние праздники в Грузии. Традиционный маршрут для этого времени года: посещение Тбилиси и поездка на один из горнолыжных курортов. Это Бакуриани, Гудаури, а теперь и модные высокогорные базы в Сванетии и Аджарии. Так или иначе, где бы вы ни были, – есть надо везде.

Правило первое. Не все и не сразу

Стереотип о том, что грузинская кухня – одна из самых вкусных на нашей планете, может заставить вас захотеть продегустировать все и сразу. Не стоит. Кухня вкусная, но среди ингредиентов много острых, горьких и пряных приправ. Пожалейте желудок. Такого удара он может не выдержать. Не стоит превращать отпуск в путешествие по местным клиникам и аптекам. Необходимо дать возможность организму адаптироваться в новой среде, в том числе и пищевой.

Правило второе. Слова ни о чем не говорят

Эларджи, гебжалия, пхали, чкмерули, хашлама. Для несведущих эти слова звучат как заклинание. Для местных – названия блюд. Перечислять можно долго, причем большинство слов будут для туристов совершенно новыми и незнакомыми. Поэтому, заказывая блюдо в ресторане, попросите официанта детально рассказать вам о нем. Не исключено, что вам могут понравиться названия блюд, ну, например, «оджахури» и «остри». Когда вы их закажете, на столе окажутся почти идентичные мясные блюда с похожими соусами и жареной картошкой.

Правило третье. Объемы порций

Порции в традиционных грузинских ресторанах большие. Как правило, официант сам говорит, на сколько человек хватит той или иной порции. Например, харчо подают в глубокой тарелке. И для того, чтобы блюдо не выкинуть в пропасть, как это сделала героиня культовой комедии «Кавказская пленница», попросите персонал принести вам еще одну большую тарелку, чтобы поделиться с другом. Можно заранее попросить, чтобы вам принесли половину порции. Цена тоже сократится вдвое.

Правило четвертое. Мясоедам тут почет

Вкусный шашлык, ароматный кебаб или купаты вам предложат везде. Однако важно, чтобы это был действительно пожаренный по всем правилам продукт. А для этого необходим огонь, мангал и шампуры. На сковороде мясо или котлеты можно приготовить и у себя на кухне. Поэтому лучше выбирать ресторан с двориком, где для вас пожарят ароматный шашлык. Кстати, гостю и самому можно принять участие в кулинарном ритуале.

Правило пятое. Без мяса тоже жизнь прекрасна

Не стоит думать, что в Грузии все мясоеды. Иначе, каким бы образом в число жемчужин национальной кулинарии вошли бы такие блюда, как пхали, чашушули и аджапсандал? Шпинат, свекла, капуста, фасоль и баклажаны со всевозможными приправами превращаются в яркие шедевры. Рецепты грузинской кухни дают возможность фантазировать и вовсе обходиться без мяса. И при этом чувствовать себя прекрасно.

Правило шестое. Забудь о вилке

Есть руками – это вовсе не признак плохого воспитания. В Грузии говорят: «Посредника между человеком и едой можно забыть». Поэтому хинкали, хачапури, шашлык и еще десятки вкусных блюд можно и даже нужно брать руками. Помните, вас просто засмеют, если вы попытаетесь ткнуть вилкой в хинкали, а тем более разрезать его, как сосиску в фаст-фуде.

Правило седьмое. Делу время, застолью – жизнь

Если вас пригласили на обед или на ужин, то стоит помнить: в Грузии это означает, что вы – желанный гость и с вами хотят общаться. Поэтому строить планы на этот день больше не стоит: вечер продлится не один час. Уходить, объясняя, что вы торопитесь – значит обидеть человека. А это не есть хорошо. Если же на утро вы получаете приглашение отправиться на чаепитие, то это хороший знак – завтрак перерастет в нечто большее. Заседание продолжается, господа присяжные. На столе будут не только легкие перекусы и диетические блюда.

Правило восьмое. Не все золото, что блестит

Только в Тбилиси несколько сотен ресторанов. Богатый интерьер, убранство и комфорт премиум класса вовсе не знак того, что нужно заходить и начинать изучать меню. Зачастую простые на вид ресторанчики могут превратиться в ваше любимое место. Причина одна – рука повара. Пафосные рестораны больше подходят для больших банкетов, корпоративов, торжественных мероприятий. Там вкусно готовят, но все больше пытаются ориентироваться на европейские тенденции. Аутентичность и кулинарный колорит – в маленьких заведениях.

Правило девятое. Запомни и расскажи другим

Все яркие эмоции от знакомства с местной кухней передайте своим друзьям и близким, которые быть может скоро приедут в Грузию. Фотографируйте кулинарные шедевры, пишите отзывы на страничках социальных сетей, делитесь рецептами, которые вы смогли разузнать. В Грузии очень любят, когда в рестораны приходят гости по рекомендации кого- либо. Помните, как в «Мимино», – тетя Нина из Тбилиси. Кто она была – неизвестно, зато упоминание одного имени – гарант результата.

Источник: mir24.tv

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