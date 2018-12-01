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Моя профессия — моя жизнь

02.12.2018 — Разное | Лоевский край  
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Моя профессия — моя жизньЕжегодно в первое воскресенье декабря в Беларуси отмечают праздник люди, выбравшие непростой, но ответственный путь. Юрист должен быть честен и неравнодушен в своей профессии и с те-ми, кто к нему обратился, чтобы справедливо помочь. Профессионализм, знание законов, честность, смелость, чувство справедливости, принципиальность присущи только настоящим представителям юриспруденции. Но получить диплом об окончании ВУЗа — это полдела, ведь применить его можно в разных сферах: адвокат, нотариус, судья, руководитель предприятия. Чтобы поближе узнать, в чем заключается их работа, мы пообщались с Викторией СЫТЬКО (на снимке), юрисконсультом первой категории учреждения «Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения».
— Виктория, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
— Родилась я в Калинковичах. Когда мне было 5 лет, мы переехали в Лоев. Здесь я выросла. После восьми классов поступила в Лоевский педагогический колледж, но уже тогда осознавала, что душа лежит к другому. После окончания поступила в Минский институт управления, следующим этапом стала магистратура в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
— Почему все-таки именно юриспруденция?
— Мои родители всю жизнь посвятили данной профессии. Папа работал юристом в ОАО «Лоевский Агротехсервис», а мама была прокурором Лоевского района, спустя время стала нотариусом. Родители всегда являлись для меня примером ответственного поведения не только на работе, но и в других сферах жизни. Поэтому, когда встал выбор будущей профессии, сомнений не было.
— Какие качества необходимы юристу?
— Нужен определенный склад характера: в нашей сфере просто необходимо обладать уравновешенным характером и являться дипломатом, чтобы находить точки соприкосновения. Немаловажную роль имеет человечность. Нужно принимать не только законные, но и справедливые решения. Главная задача для юриста, где бы он не работал, обеспечить приоритет закона.
— Как долго Вы работаете по специальности?
— 14 лет. Чем дольше в профессии, тем больше люблю свою работу. Бывает трудно, сложно, но никогда не бывает скучно. Каждый день преподносит новый опыт и профессиональные знания. Люди, с которыми в основ-ном приходится работать, пожилого возраста и инвалиды, поэтому осознавать, что ты оказал реальную по-мощь, вдвойне приятнее.
— Какова специфика работы?
— Мы предоставляем материальную помощь из фонда социальной защиты, которая оказывается инвалидам, пенсионерам, в связи с тяжелым материальным положением либо с заболеванием, дорогостоящей операцией. Выделяем социальную адресную помощь. Также мы занимаемся оказанием помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
— О чем Вы мечтали, будучи студенткой?
— Любой начинающий юрист мечтает быть судьей, ведь это престижно, это своего рода пик совершенства. А я хотела связать себя с уголовным розыском, прокуратурой, милицией, но это было в начале моего трудового пути, а когда начала работать в центре — привязалась всей душой, познала все тонкости изнутри. Теперь понимаю, что в другой профессии уже не смогу быть, я хочу помогать людям.
— Что бы Вы пожелали своим коллегам накануне праздника?
— Поздравляю всех юристов с профессиональным праздником! Хочу пожелать крепкого здоровья и благополучия во всем, пусть каждый из представителей нашей профессии добросовестно и качественно выполняет свои обязанности, ведь нашими руками строится правовое государство.
Текст и фото
Валерии Крот, «ЛК».

 
 
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Ежегодно в первое воскресенье декабря в Беларуси отмечают праздник люди, выбравшие непростой, но ответственный путь. Юрист должен быть честен и неравнодушен в...
 
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