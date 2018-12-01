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Лукашенко: Счастье, что мы создали ЕАЭС. Никакие санкции не страшны

02.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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У Евразийского экономического союза (ЕАЭС) большое будущее, никакие санкции и торговые войны для стран, входящих в пятерку, не страшны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информационному телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что создание ЕАЭС - шанс для национальных экономик.

«Россию давят со всех сторон. Я смотрю, как вы там отбиваетесь. Про эти санкции уже болтовня идет везде. Слушайте, успокойтесь. Мы, небольшая страна, под санкциями были 10 лет. Вертелись как ужи на сковородке. Выжили. А если мы вместе, сейчас объединившись?» - сказал Лукашенко.

Он отметил, что создание ЕАЭС - шанс для национальных экономик, и призвал совершить прорыв.

«Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас. И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями. Невозможно такую огромную территорию с населением под 200 миллионов и таким сопряжением экономик, предприятий опустить под какие-то санкции», – подчеркнул белорусский лидер.

«В этом многополярном мире Америка, Евросоюз, Китай, отчасти Индия, Россия – это опоры. И если мы выдернем из-под планеты вот эту одну из основных опор Евросоюза, зашатается вся планета. Развалится Европейский союз», – добавил он.

Интервью Александра Лукашенко российскому телеканалу смотрите сегодня на канале «МИР 24» в 12:30.



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Белорусский президент отметил, что создание Евразийского экономического союза – шанс для национальных экономик.
 
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