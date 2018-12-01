Пиротехническую технику в Беларуси можно продавать только в местах санкционированной торговли

Потому при покупке подобного товара у продавца необходимо потребовать сертификат качества товара и протокол испытаний МЧС. В нашей стране можно продавать пиротехнику, которая запускается с земли, ибо изделия, запускаемые из рук, запрещены к продаже.





Первый заместитель начальника ОВД райисполкома Евгений Овчинников напоминает, что объекты (территории, помещения, здания, сооружения), на которых осуществляется производство либо хранение пиротехнических изделий, входят в перечень объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны МВД Республики Беларусь. Невыполнение указанного требования влечет за собой административную ответственность по ст. 23.57 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 50 базовых величин с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации, а на юридическое лицо – до 100 базовых величин с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации.

Обратить внимание следует и на тот факт, что несанкционированное использование пиротехники в общественных местах может быть расценено как мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП), за совершение которого предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест. Нелегальных продавцов ждут штрафы от 10 до 50 базовых величин (ст. 12.7 КоАП). Более того, продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним в возрасте до 15 лет и вовсе запрещена. И если ребенка задержат за этим занятием, к ответственности привлекут родителей по ст. 9.4 КоАП. Нелишним будет добавить, что в общественном транспорте перевозка взрывоопасных изделий, причем независимо от легальности их приобретений, также запрещена.

Если вам известны факты незаконной реализации пиротехники просьба сообщить по тел.: 8 (02336) 2-12-49, 8 (033) 680-36-02 или 102.