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Правозащитник: Наши люди спокойно «съели» повышение пенсионного уровня, «съедят» и этот декрет
Правозащитник Леонид Судаленко – о том, почему обновленный декрет о «тунеядцах» не вызовет народных протестов.
Участники протестной акции в Минске, 17 февраля 2017 года. Фото Василий Федосенко, Reuters
В программе «Праскі акцэнт» на
— Наши люди спокойно «съели» повышение пенсионного уровня, «съедят» и этот обновленный декрет. Он затрагивает только две категории — незанятых в экономике и тех, кто ведет асоциальный образ жизни.
По мнению правозащитника, с последней категорией возникает серьезная проблема — этих людей будут направлять в трудовые профилактории.
Леонид Судаленко считает, что для того, чтобы люди вышли на протест, должно случиться какое-то событие, которое затронет каждую семью, как это было, когда действовала старая редакция декрета № 3.
Участники протестной акции в Минске, 17 февраля 2017 года. Фото Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
— Что касается готовности отстаивать свои права, ее обычно демонстрируют те, кому нечего терять. Средний белорус сегодня полностью зависим от власти — это и рабочие контракты, и кредиты, и дети где-то учатся. Эта зависимость не позволяет ему защищать себя и своих родных.
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Правозащитник Леонид Судаленко – о том, почему обновленный декрет о «тунеядцах» не вызовет народных протестов.
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