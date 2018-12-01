Правозащитник: Наши люди спокойно «съели» повышение пенсионного уровня, «съедят» и этот декрет





Участники протестной акции в Минске, 17 февраля 2017 года. Фото Василий Федосенко, Reuters





Радыё Свабода эксперт отметил, что декрет № 1, который начинает действовать 1 декабря, не затрагивает большое количество белорусов. В программе «Праскі акцэнт» наэксперт отметил, что декрет № 1, который начинает действовать 1 декабря, не затрагивает большое количество белорусов.





— Наши люди спокойно «съели» повышение пенсионного уровня, «съедят» и этот обновленный декрет. Он затрагивает только две категории — незанятых в экономике и тех, кто ведет асоциальный образ жизни.





По мнению правозащитника, с последней категорией возникает серьезная проблема — этих людей будут направлять в трудовые профилактории.





Леонид Судаленко считает, что для того, чтобы люди вышли на протест, должно случиться какое-то событие, которое затронет каждую семью, как это было, когда действовала старая редакция декрета № 3.









Участники протестной акции в Минске, 17 февраля 2017 года. Фото Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»





— Что касается готовности отстаивать свои права, ее обычно демонстрируют те, кому нечего терять. Средний белорус сегодня полностью зависим от власти — это и рабочие контракты, и кредиты, и дети где-то учатся. Эта зависимость не позволяет ему защищать себя и своих родных.