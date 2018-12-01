ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитник: Наши люди спокойно «съели» повышение пенсионного уровня, «съедят» и этот декрет

02.12.2018 10:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Правозащитник Леонид Судаленко – о том, почему обновленный декрет о «тунеядцах» не вызовет народных протестов.


Участники протестной акции в Минске, 17 февраля 2017 года. Фото Василий Федосенко, Reuters

В программе «Праскі акцэнт» на Радыё Свабода эксперт отметил, что декрет № 1, который начинает действовать 1 декабря, не затрагивает большое количество белорусов.

— Наши люди спокойно «съели» повышение пенсионного уровня, «съедят» и этот обновленный декрет. Он затрагивает только две категории — незанятых в экономике и тех, кто ведет асоциальный образ жизни.

По мнению правозащитника, с последней категорией возникает серьезная проблема — этих людей будут направлять в трудовые профилактории.

Леонид Судаленко считает, что для того, чтобы люди вышли на протест, должно случиться какое-то событие, которое затронет каждую семью, как это было, когда действовала старая редакция декрета № 3.


Участники протестной акции в Минске, 17 февраля 2017 года. Фото Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

— Что касается готовности отстаивать свои права, ее обычно демонстрируют те, кому нечего терять. Средний белорус сегодня полностью зависим от власти — это и рабочие контракты, и кредиты, и дети где-то учатся. Эта зависимость не позволяет ему защищать себя и своих родных.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитник Леонид Судаленко – о том, почему обновленный декрет о «тунеядцах» не вызовет народных протестов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня 100-летний юбилей отмечает служба социальной защиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика