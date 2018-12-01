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Прилетевшая обычным рейсом Меркель отужинала в обычном ресторане
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила известный стейк-хаус Буэнос-Айреса после завершения саммита G20.
Кадры ее визита показал телеканал
Посетителей ресторана удивило то, что во время ужина Меркель вход для обычных граждан не был закрыт. Канцлер Германии присутствовала в заведении в сопровождении небольшой делегации.
Движение на прилегающих к стейк-хаусу улицах было ограничено, однако прохожие могли подойти к его окнам, чтобы увидеть высокопоставленных гостей. Отмечается, что у входа в ресторан собралась толпа местных жителей, который хотели сфотографироваться с канцлером.
Cаммит G20 проходил в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
В субботу, 1 декабря, пассажиры самолета засняли Меркель, которая полетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом.
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетила известный стейк-хаус Буэнос-Айреса после завершения саммита G20.
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