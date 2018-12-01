Прилетевшая обычным рейсом Меркель отужинала в обычном ресторане





Todo Noticias . Кадры ее визита показал телеканал





Посетителей ресторана удивило то, что во время ужина Меркель вход для обычных граждан не был закрыт. Канцлер Германии присутствовала в заведении в сопровождении небольшой делегации.





Движение на прилегающих к стейк-хаусу улицах было ограничено, однако прохожие могли подойти к его окнам, чтобы увидеть высокопоставленных гостей. Отмечается, что у входа в ресторан собралась толпа местных жителей, который хотели сфотографироваться с канцлером.





Cаммит G20 проходил в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.





В субботу, 1 декабря, пассажиры самолета засняли Меркель, которая полетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом.



