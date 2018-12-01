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Свидетели по делу арестованного в Беларуси украинца противоречат в показаниях

02.12.2018 09:46 — Разное | Партизан  
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Трое свидетелей по делу украинского политзаключенного Павла Гриба изменили свои показания и не смогли объяснить причину.

Об этом сообщает Кавказский узел.

23 ноября на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону по делу гражданина Украины Павла Гриба была допрошена подруга ключевой свидетельницы Татьяны Ершовой Мария Юристова. Она частично отказалась от своих прежних показаний, заявив, что Ершова и Гриб не обсуждали планы теракта и политика не была основной темой их бесед.

На заседании 29 ноября, которое прошло в закрытом режиме, Виктор Ершов - отец Татьяны Ершовой, которую, по данным следствия, Гриб склонял к терроризму, - заявил, что о друге свое дочери узнал от жены, а фамилию Гриб впервые услышал во время допроса в ФСБ. "Мне известно только о факте знакомства, не больше", - сказал он.

Сторона обвинений попросила у суда зачитать показания Ершова, которые он дал 14 декабря 2017 года, из-за разногласий. Тогда Виктор Ершов заявлял, что Павел Гриб "сильно влиял" на его дочь "своим увлечение политикой и национализмом". На вопрос, действительно ли он говорил это, Виктор Ершов ответил: "Возможно".

Также обвинитель обратил внимание на различия в показаниях подруги Ершовой Элеоноры Вернер. Во время заседания суда 29 ноября она заявила, что Ершова общалась с Грибом с помощью Skype. По ее словам, общались они на интересные им темы, обсуждали национализм, но "ничего серьезного в этом не было". "При мне они обсуждали стихи, при мне была спокойная беседа", - рассказала она, добавив, что об изготовлении бомбы ничего не знала.

В то же время, в обнародованном протоколе допроса на стадии следствия Вернер говорит, что Гриб и Ершова были украинскими националистами, а при их разговоров Гриб говорил, что умеет изготавливать бомбу. Вернер подтвердила, что давала такие показания, но на все уточняющие вопросы она говорила "не помню", "у меня не задержалось это в голове".


Следующие заседания по делу Гриба назначены на 6 и 12 декабря.

Напомним, отец Павла Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб ув ен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Трое свидетелей по делу украинского политзаключенного Павла Гриба изменили свои показания и не смогли объяснить причину.
 
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