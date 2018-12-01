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Эксперименты по охлаждению земли начнутся в ближайшие месяцы

02.12.2018 09:35 — Разное | Партизан  
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В 2019 году ученые запустят первый эксперимент по охлаждению Земли, пишет Техкульт.ру.



В докладе, представленном гарвардскими учеными, говорится: глобальная программа фильтрации солнечного света в масштабах всей планеты обойдется в сумму $2 млрд. в год. Настолько мало, в сравнении с прочими грандиозными экспериментами, что ученые вернулись к идее создания рукотворного слоя в атмосфере для отражения солнечного света. Все же последствия глобального потепления у всех на виду, а $2 млрд. — действительно не такие большие вложения.

Ученые честно признают, что не готовы просчитать риски больших геоинженерных решений, а потому все эксперименты будут сначала проводиться в микромасштабе. Для этого они планируют создать специальное рукотворное облако и посмотреть, как оно будет отражать солнечный свет, и к чему это приведет.

В этом и заключается суть эксперимента, запланированного в Гарварде на следующий год.

Ученые собираются запустить стратосферный зонд, который на заданной высоте распылит 100 граммов карбоната кальция, вещества с отличными отражающими свойствами и достаточно легкого для того, чтобы облачко просуществовало дни, а может быть, даже годы. Зонд все это время будет барражировать неподалеку и поставлять ученым информацию о поведении облака.


От экспериментального облачка не ждут никаких результатов в деле минимизации нагрева атмосферы светом Солнца. Но оно послужит прототипом для создания крупных облаков, поможет понять, как управлять подобными объектами и чего от них ожидать на практике. Создание подобных защитных барьеров вряд ли поможет решить проблему глобального потепления, но может стать инструментом для локального воздействия. Чтобы люди научились охлаждать поверхность планеты по аналогии с тем, как сегодня уже умеют отводить дожди от городов.


 
 
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В 2019 году ученые запустят первый эксперимент по охлаждению Земли, пишет Техкульт.ру.
 
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