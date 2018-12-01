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«Ты вырезай, если что. Ты же умеешь» — Лукашенко подколол российского пропагандиста

02.12.2018 09:15 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко дал большое интервью заместителю главы телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву. Отрывок интервью 1 декабря опубликовали на vesti.ru.

В опубликованной части интервью речь шла о перспективах Евразийского союза и попытках перетащить Беларусь на сторону Запада.

«В Центральной Азии свои интересы. Я знаю, о чем говорю. Видите, что на Украине происходит. И до Беларуси добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений – это когда наклоняют Россию, пытаются опустить», – считает глава Беларуси.

«Какой монолог!», – с восторгом прокомментировал Брилев. «Ты вырезай, если что. Ты же умеешь», – парировал комплимент Лукашенко.
 
 
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Александр Лукашенко дал большое интервью заместителю главы телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву. Отрывок интервью 1 декабря опубликовали на vesti.ru.
 
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