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Лукашенко взбунтовался против распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС: о чем это он?

02.12.2018 09:03 — Разное | Партизан  
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Распределение ввозных таможенных пошлин. Сегодня один из наиболее острых вопросов в Евразийском экономическом союзе.

Лукашенко взбунтовался против распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС: о чем это он?
Пространство общее, а процент отчислений – разный. Так почему союзная таможня не даёт добро на пересмотр? 

Ситуацию для ОНТ прокомментировал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

- Если я правильно понимаю, за каждой сотой процента «прячутся» миллионы! Выходит, что каждая страна должна бороться за увеличение таможенных отчислений. Тогда почему за пересмотр нормативов выступает одна Беларусь?

– Это, прежде всего, связано с тем, что страны стали меньше импортировать в ценовом выражении. За последние несколько лет Евразийский экономический союз прирос ещё двумя новыми членами: Арменией и Кыргызстаном. И в этой связи также были пересмотрены нормативы распределения пошлин. Если до 2015 года норматив для Беларуси был 4,7%, то сегодня этот норматив 4,53%. Таким образом, каждый год Беларусь получала меньше пошлин от этого распределения.

- Как вам кажется, кто-то намеренно блокирует пересмотр?

– Безусловно, те страны, которые входят в Евразийский экономический союз, прежде всего, Россия (на неё приходится самая большая доля таможенных пошлин), а также новые члены Армения и Кыргызстан, доля торговли которых значительно меньше, чем у Беларуси, Казахстана и России, заинтересованы в сохранении статуса КВО. Это сложный вопрос. И вряд ли он будет разрешён достаточно быстро.


- И вот наивный вопрос. Если союз декларирует свободы и равные условия, то может тогда стоит разделить суммы пошлин поровну? Каждая страна ЕАЭС имела бы свою пятую часть. Или и при таком раскладе не все будут довольны?

– Подход, который предлагает белорусская сторона достаточно рационален. Всё-таки взять и увязать нормативы с объёмами импорта для каждого государства. Соответственно, чем больше государство импортирует, то на большую доля пошлин имеет право претендовать. Всё-таки Евразийский экономический союз состоит из очень разных государств с экономической точки зрения, различным экономическим весом. И вот подход, который предлагает Беларусь, смог бы сбалансировать это. И обеспечить некоторую справедливость и равноправие в этом вопросе.

 
 
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Распределение ввозных таможенных пошлин. Сегодня один из наиболее острых вопросов в Евразийском экономическом союзе.
 
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