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На Могилевщине приказали укрепить иммунитет малиновым вареньем
Могилевский областной союз потребительских обществ присылает в районные потребительские общества разнарядку на получение в Глусском РАЙПО малинового варенья в целях укрепления иммунитета и профилактики простудных заболеваний среди населения. Копию документа опубликовал в своем телеграмм-канале блогер NEXTA.
Согласно документу, районные потребительские общества получили разнарядку на получение от Глусского РАЙПО малинового варенья и протертой черной смородины.
Заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза рекомендует также включить эту продукцию в новогодние наборы для работников потребительской кооперации.
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Могилевский областной союз потребительских обществ присылает в районные потребительские общества разнарядку на получение в Глусском РАЙПО малинового варенья в...
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