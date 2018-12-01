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Маргелов: "Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах"
Фото с сайта bel.biz
В частности, по информации
О чем говорит такая ситуация?
– В 90-е годы людей, которые жили явно не по средствам, было больше, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил предприниматель Виктор Маргелов. – Сейчас уже значительно больше оборотов находится под контролем налоговых органов. Так что сказать, что стало больше людей, которые не платят налоги, я не могу. Но есть другой момент.
По мнению собеседника, в последние годы налоговики проверяют в основном малый и средний бизнес, в то же время крупные предприятия, приближенные к государству, спокойно «оптимизируют» свои налоги. Это же правило касается и простых граждан.
– То, что налоговики стали их намного активнее искать – это факт. Но, правда, не всех ищут. Наиболее богатых они почему-то пропускают. И среди чиновников тоже. Я что-то не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах, чтобы предъявили претензии, откуда десять миллионов долларов.
Тем не менее, многих белорусов проверять стали более тщательно и целенаправленно, замечает предприниматель.
– Нет денег, нужны деньги в бюджет – это основная причина. Когда хватает денег, то на этих ребят можно махнуть рукой. А когда их нет, то как в России начинают браться за самозанятых или как у нас составлять базу неработающих «тунеядцев».
Сегодня появляются современные технологии, есть большие базы данных – а значит, забирать деньги у людей становится дешево. Поэтому этим и пользуются, чтобы пополнить бюджет, – считает Виктор Маргелов.
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В Беларуси резко выросло число людей, которых налоговая подозревает в "жизни не по средствам".
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