ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маргелов: "Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах"

02.12.2018 09:44 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото с сайта bel.biz
В Беларуси резко выросло число людей, которых налоговая подозревает в «жизни не по средствам».

В частности, по информации TUT.BY, за последние пять лет число белорусов, к которым возникают вопросы со стороны налоговиков по расходам и доходам, выросло почти в 2 раза. При этом проверяющие ежегодно предлагают подтвердить свои доходы в среднем 20-25 тысяч физическим лиц.

О чем говорит такая ситуация?

– В 90-е годы людей, которые жили явно не по средствам, было больше, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил предприниматель Виктор Маргелов. – Сейчас уже значительно больше оборотов находится под контролем налоговых органов. Так что сказать, что стало больше людей, которые не платят налоги, я не могу. Но есть другой момент.

По мнению собеседника, в последние годы налоговики проверяют в основном малый и средний бизнес, в то же время крупные предприятия, приближенные к государству, спокойно «оптимизируют» свои налоги. Это же правило касается и простых граждан.

– То, что налоговики стали их намного активнее искать – это факт. Но, правда, не всех ищут. Наиболее богатых они почему-то пропускают. И среди чиновников тоже. Я что-то не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах, чтобы предъявили претензии, откуда десять миллионов долларов.

Тем не менее, многих белорусов проверять стали более тщательно и целенаправленно, замечает предприниматель.

– Нет денег, нужны деньги в бюджет – это основная причина. Когда хватает денег, то на этих ребят можно махнуть рукой. А когда их нет, то как в России начинают браться за самозанятых или как у нас составлять базу неработающих «тунеядцев».

Сегодня появляются современные технологии, есть большие базы данных – а значит, забирать деньги у людей становится дешево. Поэтому этим и пользуются, чтобы пополнить бюджет, – считает Виктор Маргелов.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси резко выросло число людей, которых налоговая подозревает в "жизни не по средствам".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белшина» сменила генерального директора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика