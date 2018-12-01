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В частности, по информации, за последние пять лет число белорусов, к которым возникают вопросы со стороны налоговиков по расходам и доходам, выросло почти в 2 раза. При этом проверяющие ежегодно предлагают подтвердить свои доходы в среднем 20-25 тысяч физическим лиц.О чем говорит такая ситуация?– в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил предпринимательПо мнению собеседника, в последние годы налоговики проверяют в основном малый и средний бизнес, в то же время крупные предприятия, приближенные к государству, спокойно «оптимизируют» свои налоги. Это же правило касается и простых граждан.Тем не менее, многих белорусов проверять стали более тщательно и целенаправленно, замечает предприниматель.– считает Виктор Маргелов.