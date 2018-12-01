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Под Минском водитель не справился с управлением авто, погибли его отец и бабушка

02.12.2018 09:38 — Разное | UDF  
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Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
В Минском районе 19-летний водитель на Daewoo Espero не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo FH, который двигался в попутном направлении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла на 31-м км трассы М14 вблизи агрогородка Петришки. Погиб 55-летний отец водителя и 78-летняя бабушка. Сам молодой человек, стаж вождения которого менее двух лет, не пострадал. Причины ДТП устанавливаются, проводится проверка. На автомобиле была всесезонная резина.

ГАИ Минской области рекомендует водителям соблюдать особую осторожность, быть внимательными и выбирать скорость движения с учетом погодных условий и ситуации на дороге. С 1 декабря на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины.

 
 
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ГАИ Минской области рекомендует водителям соблюдать особую осторожность.
 
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