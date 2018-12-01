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Мужчина убил любовницу за ее неопытность

02.12.2018 09:33 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
За неспособность удовлетворить интимно своего любовника, в Днепре 20-летняя девушка поплатилась жизнью.

Разочарованный мужчина жестоко избил партнершу и выбросил ее в подъезд. От тяжести телесных повреждений пострадавшая скончалась.

Мертвое тело обнаружили соседи. Правоохранители задержали 43-летнего мужчина, который был весь в крови.

Убийца отметил, что девушка в постели была недостаточно хороша, поэтому он решил с ней расправиться.

На злоумышленника возбуждено уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 36
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Разочарованный мужчина жестоко избил партнершу и выбросил ее в подъезд.
 
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