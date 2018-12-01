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Мужчина убил любовницу за ее неопытность
Фото: © Белновости
Разочарованный мужчина жестоко избил партнершу и выбросил ее в подъезд. От тяжести телесных повреждений пострадавшая скончалась.
Мертвое тело обнаружили соседи. Правоохранители задержали 43-летнего мужчина, который был весь в крови.
Убийца отметил, что девушка в постели была недостаточно хороша, поэтому он решил с ней расправиться.
На злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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Разочарованный мужчина жестоко избил партнершу и выбросил ее в подъезд.
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