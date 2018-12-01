Лукашенко: отношения Беларуси и ОАЭ приобретают стратегический характер

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифу бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с национальным праздником - Днем создания федерации, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"С удовлетворением отмечаю, что год за годом отношения между нашими государствами углубляются и приобретают стратегический характер. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем открыть новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества", - , - отметил глава государства.

Президент Беларуси также направил поздравительные послания наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.