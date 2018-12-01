ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два человека погибли в ДТП в Минском районе

02.12.2018 11:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Два человека погибли в ДТП в Минском районе
БЕЛТА

Авария произошла на 31 километре трассы М14 возле агрогородка Петришки. За рулем Daewoo был 19-летний парень. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева.

В результате столкновения погиб 55-летний отец водителя и 78-летняя бабушка. Молодой человек не пострадал. Причины ДТП устанавливаются.

В ГАИ Минской области напоминают, что с 1 декабря на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины. 

Два человека погибли в ДТП в Минском районе
С 1 декабря 2018 года все водители обязаны перейти на зимнюю резину
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столкнулись легковой автомобиль Daewoo Espero и грузовик Volvo FH. На автомобиле была всесезонная резина.
 
Новости дня
Новости разные
 
«От горба не осталось и следа»: подростку из Бреста сделали первую операцию по новой технологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика