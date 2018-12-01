|
Два человека погибли в ДТП в Минском районе
02.12.2018 11:17 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла на 31 километре трассы М14 возле агрогородка Петришки. За рулем Daewoo был 19-летний парень. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении, сообщает
В результате столкновения погиб 55-летний отец водителя и 78-летняя бабушка. Молодой человек не пострадал. Причины ДТП устанавливаются.
В ГАИ Минской области напоминают, что с 1 декабря на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столкнулись легковой автомобиль Daewoo Espero и грузовик Volvo FH. На автомобиле была всесезонная резина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)