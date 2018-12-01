Два человека погибли в ДТП в Минском районе

Авария произошла на 31 километре трассы М14 возле агрогородка Петришки. За рулем Daewoo был 19-летний парень. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева.

В результате столкновения погиб 55-летний отец водителя и 78-летняя бабушка. Молодой человек не пострадал. Причины ДТП устанавливаются.

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