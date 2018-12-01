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За бургерами под елку. Посмотрите, как работает «Песочница» в зимнем режиме

02.12.2018 11:31 — Разное | KYKY  
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Хорошие новости: крутая локация с едой и «конкурсами», «Песочница», снова работает! В зимнем режиме площадка будет открыта только по выходным с 13:00 до 21:00. Зато там всегда будет рождественская марка и горячий чай из самовара за два рубля. Еще одна фишка открытия: теперь фудтраки стоят вокруг елки. Их восемь и все точно также, как и летом, продают еду по фиксированной цене: все те же семь рублей. Ну и последнее:  в «Песочнице» появились зимние активности: снежная горка, с которой можно сигануть на тюбинге и сноуборд-шоу. Посмотрите, как прошла первая «зимняя» песочница и приходите туда сегодня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @vyunnik.vv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Хорошие новости: крутая локация с едой и «конкурсами», «Песочница», снова работает! В зимнем режиме площадка будет открыта только по выходным с 13:00 до 21:00. Зато там...
 
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