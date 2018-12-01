Стала известна цена билетов на открытие и закрытие Европейских игр в Минске

В первый день зимы, 1 декабря, поступили в продажу билеты на II Европейские игры 2019 года, которые пройдут в Минске.



Фото: minsk2019.by

Как отмечает оргкомитет Европейских игр, билеты жители любой страны смогут оформить самостоятельно через сайт www.minsk2019.ticketpro.by . В Беларуси квитки можно также приобрести в кассах сети официального билетного оператора — компании «Тикетпро», а в Европе — через официальных реселлеров. В Российской Федерации билеты поступят в продажу 15 декабря 2018 г. на сайте официального билетного агента www.ponominalu.ru

Стоимость билета будет варьироваться от 5 белорусских рублей или 2 евро (для иностранных граждан) до 50 белорусских или соответственно 20 евро. Разработаны билеты нескольких категорий: «Standard», VIP, на церемонию открытия и церемонию закрытия.

Организаторы подчеркивают, что церемонии открытия и закрытия станут уникальным шоу, которое больше никогда не повторится. Зрители, посетившие мероприятие, станут непосредственными участниками события, для них будут организованы дополнительные элементы представления, которые не попадут в телевизионный эфир и, соответственно, будут доступны только тем, кто приобретет билет.

Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от 150 до 300 рублей в зависимости от категории места. Цены квитков на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 рублей.

Общее количество посадочных мест на трибунах во время II Европейских игр составит 375 тысяч с возможностью увеличения их до 535 тысяч в зависимости от спроса и популярности вида спорта. Общее количество спортивных сессий, на которые будут осуществляться продажа билетов — 111.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в 9 видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.