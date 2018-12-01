ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какими будут курсы доллара и евро на предстоящей неделе. Прогноз эксперта

02.12.2018 11:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский рубль на последних торгах укрепился ко всей валютной корзине Национального банка, однако итог недели по-прежнему остается отрицательным. Эксперт прогнозирует, что будет с курсом белорусского рубля на предстоящей неделе. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Причиной "минуса" стало существенное снижение курса нацвалюты 27 и 28 ноября. За две торговые сессии белорусский рубль потерял к валютной корзине примерно 0,80%, отмечает Михаил Грачев, финансовый консультант "Форекс Оптимум". -  В последние дни месяца падение курса национальной валюты совпало с укреплением доллара США на валютном рынке Форекс и стабильным курсом российского рубля на российском валютном рынке.

Эксперт отмечает, что на внешних валютных рынках продолжают доминировать геополитические факторы.

- Так, в Буэнос-Айресе прошел саммит глав государств G-20, итоги которого могут повлиять на валютный рынок. Большой интерес представляет встреча руководителей США и КНР, от которых мировая экономика ждёт решения проблемы торгового противостояния. Кроме этого, в начале нового месяца валютный рынок традиционно берет паузу.

Кроме того, в середине декабря запланированы заседания практически всех центральных банков, включая ФРС и ЕЦБ, которые посвящены решениям по процентной ставке.

- Какие-либо существенные движения на рынке Форекс маловероятны, а вот белорусский валютный рынок может умеренно подрасти. На следующей неделе курс доллара США ожидается около 2,1250 белорусских рублей, евро имеет шанс немного подорожать: до 2,4350 белорусских рублей, российский рубль остается около текущих значений: на 3,2100 белорусских рублей за 100 российских рублей, - прогнозирует Михаил Грачев. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт прогнозирует, что будет с курсом белорусского рубля на предстоящей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотолько: в Минске устанавливают ненужные металлические заборы за миллион долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика