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Какими будут курсы доллара и евро на предстоящей неделе. Прогноз эксперта
Белорусский рубль на последних торгах
Причиной "минуса" стало существенное снижение курса нацвалюты 27 и 28 ноября. За две торговые сессии белорусский рубль потерял к валютной корзине примерно 0,80%, отмечает Михаил Грачев, финансовый консультант "Форекс Оптимум". - В последние дни месяца падение курса национальной валюты совпало с укреплением доллара США на валютном рынке Форекс и стабильным курсом российского рубля на российском валютном рынке.
Эксперт отмечает, что на внешних валютных рынках продолжают доминировать геополитические факторы.
- Так, в Буэнос-Айресе прошел саммит глав государств G-20, итоги которого могут повлиять на валютный рынок. Большой интерес представляет встреча руководителей США и КНР, от которых мировая экономика ждёт решения проблемы торгового противостояния. Кроме этого, в начале нового месяца валютный рынок традиционно берет паузу.
Кроме того, в середине декабря запланированы заседания практически всех центральных банков, включая ФРС и ЕЦБ, которые посвящены решениям по процентной ставке.
- Какие-либо существенные движения на рынке Форекс маловероятны, а вот белорусский валютный рынок может умеренно подрасти. На следующей неделе курс доллара США ожидается около 2,1250 белорусских рублей, евро имеет шанс немного подорожать: до 2,4350 белорусских рублей, российский рубль остается около текущих значений: на 3,2100 белорусских рублей за 100 российских рублей, - прогнозирует Михаил Грачев.
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Эксперт прогнозирует, что будет с курсом белорусского рубля на предстоящей неделе.
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